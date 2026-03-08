日本人の3000万人超が抱える腰痛に伴う経済的な損失額とは

腰痛に悩む人は3000万人以上！

●4人に1人は腰痛患者

腰痛は、日本が抱える国民病といわれることも。厚生労働省のまとめた国民生活基礎調査においては、国民１０人に１人以上が腰痛になっているという調査結果に。東京大学の調査では、それよりももっと多い人に人が腰痛に悩んでいるというデータが出ています。

人口に換算すれば３０００万人以上の人が腰痛に悩んでいます。ただ一言で腰痛といっても色々な痛みがあります。鎮痛剤を飲んでも立ち上がれないような腰痛から、忙しいときには痛みが消える腰痛まで。そうした腰の痛み全てをまとめて『腰痛』と呼んでいます。

事故や先天的なことが原因だと防ぎようはありませんが、その人数や社会的な影響の規模は莫大で、腰痛に伴う経済的な損失は３兆円を超えると試算されています。そんなに多くの人がお金をかけてしまう背景には、腰痛は特効薬もなく、約8割が原因不明と言われるため、あらゆる方法をひとつひとつ試してみるしかない、という状況があるのではないでしょうか。

整体などの体への施術だけでなくサプリや漢方などにもお金がかかります。もしも、そういった状態があまり長く続いたために、腰痛は治せない病気だから放置してもいいと思ってしまっていたら不幸です。腰痛の多くは治療できる病気であることをまずは知り、正しい治療を実践してもらうことが大事です。

【出典】『原因不明の腰痛は自律神経が9割』

著：小林弘幸/順天堂大学医学部教授 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

順天堂大学医学部教授。日本スポーツ協会公認スポーツドクター。スポーツ庁参与。順天堂大学医学部卒業、同大学院医学研究科を修了。ロンドン大学付属英国王立小児病院外科、アイルランド国立小児病院外科での勤務を経て、現職。自律神経研究の第一人者として、トップアスリートや文化人のコンディショニング、パフォーマンス向上指導に携わる。『医者が考案した「長生きみそ汁」』（アスコム）、『死ぬまで歩くにはスクワットだけすればいい』（幻冬舎）など、著書も多数。