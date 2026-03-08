「ytv漫才新人賞決定戦」審査員

3月1日に読売テレビで放送された若手漫才コンテスト「第15回ytv漫才新人賞決定戦」は、オンエア前からお笑い好きの間では注目されていた。昨年に続いて、霜降り明星の粗品が審査員に名を連ねていたからだ。【ラリー遠田／お笑い評論家】

コンビとして「M−1グランプリ」を制し、ピン芸人として「R−1グランプリ」（当時の表記は「R−1ぐらんぷり」）でも優勝を果たした実績を持つ粗品は、言わずと知れた実力派芸人であり、お笑いシーンを牽引する存在である。テレビ、ラジオ、ライブ、YouTubeなどあらゆる媒体で精力的に活動を続けていて、その一挙手一投足が世間から注目されている。

そんな彼は最近、プレーヤーとして活躍するだけではなく、お笑いコンテストの審査員としても存在感を示している。

粗品が審査員として強烈な印象を残したのは、2025年の「ytv漫才新人賞決定戦」だった。メジャーなお笑いコンテストで初めて審査員を務めた粗品は、初審査とは思えないほど鋭い審査コメントを連発した。

出場者のネタの笑いの構造を分析して、どこが良くてどこが悪かったのか、具体的に言語化してみせた。印象論に逃げず、「どこが面白くなかったのか」「なぜ伝わらなかったのか」を明確に説明する姿勢は、多くのお笑い関係者やお笑いファンをうならせた。

ほかの審査員に比べると点数は低めだったが、基準が一貫していたためにそのことで批判されることもほとんどなかった。さらに、大会終了後には自身のYouTubeで1時間以上にわたって全組について講評を行い、審査員という職務に対する誠実さを見せた。

続いて粗品は昨年末の「女芸人No.1決定戦 THE W」（日本テレビ系）にも審査員として抜擢された。こちらは「ytv漫才新人賞決定戦」と違って全国ネットのゴールデン番組だったため、さらに大きい反響を巻き起こした。

もともと「THE W」は、女性芸人限定の大会という構造上、審査コメントがやや無難に収まりがちだという課題を抱えていた。そこに粗品が加わって、厳しく率直なコメントを残したことで、番組の空気が一変した。的確ではあるが容赦のない指摘、改善点まで踏み込む語り口、そして時間を惜しまない熱量。評価する声がある一方で、「長すぎる」「厳しすぎる」という反発の声もあり、物議を醸した。

ただ、結果的に「THE W」という大会にはかつてない注目が集まることになった。

簡潔に必要な言葉だけ

今回の「ytv漫才新人賞決定戦」では、そんな粗品が明らかにチューニングを変えていた。コメントの鋭さはそのままだったが、分量がやや短くなり、要点を的確に射抜くスタイルに進化していた。

あえて長々と語ってみせることで場を制圧するようなやり方を捨てて、簡潔に必要な言葉だけを置いていくような形になっていた。その結果、審査員としての安定感が増していた。

恐らく、過去二回の審査員経験によって、粗品は審査員としての「自己紹介」は済んだと考えたのだろう。彼には突出したセルフプロデュース能力がある。最初の2回では、長々とまくしたてるように審査コメントをする人物として自分を十分に印象付けた。

インパクトを残して人々の注目を集めたところで、少しだけ方針を切り替えて、コメントを短めにまとめた。番組全体の流れを考えて押し引きを調整できることを示したのだ。

審査員としての実績を重ねている粗品には「M−1」の審査員になることを望む声もある。本人もオファーが来たら「もちろん受ける」と語っていた。彼の言葉を借りるなら、審査員の仕事は「やりたい」というより「やってあげたい」。最先端の笑いを理解できていない年配の審査員も多いので、自分がやった方が出場者のためになると考えているのだという。

今回の「ytv漫才新人賞決定戦」で見えたのは、粗品が単なる話題性を求める段階を超えて、影響力をどう持続させるかというモードに入っていることだ。コンテストの価値を守りつつ、自身のブランドも高める。そのバランス感覚こそが彼のさらなる進化の核心である。

粗品はいまやお笑いシーンの風雲児という段階を超えて、シーンそのものを更新する段階に入っているのかもしれない。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

