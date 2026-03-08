◇第6回WBC1次ラウンドC組 台湾 ― 韓国（2026年3月8日 東京D）

台湾の曽豪駒（ソ・ゴウク）監督が8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組最終戦の韓国戦の試合前会見に出席した。

台湾は前日7日のチェコ戦で今大会初勝利を挙げ、ここまで1勝2敗。準々決勝進出には韓国に勝つことが最低条件となる。曽監督は「昨日の非常に良い状態を今日も保っていきたい」と話し、MLB通算78勝を誇る韓国の先発投手・柳賢振（リュ・ヒョンジン）に関し「球筋に関してもミーティングでも検討した。戦略をきちんと立てて、対応をしていきたいと考えている」と語った。

C組では他チームに中1日以上の休みがあった中、台湾だけが4連戦のスケジュールとなった。不満や改善点を問われた曽監督は「確かに4日連続というスケジュールはチームにとっても負担が大きい。特にリーグ戦も始まる前という状況で、選手にとっては心理的な負担も大きいと思う」と答え、「選手たちは全身全霊で戦っている。このスケジュールの変更に関しては我々がコントロールできることではないので、今後のスケジュールにおいて、もうちょっと流れとして良くなればいいと思う。我々が十分に準備ができるようにしてほしい」と改善を要望した。

台湾は5日のオーストラリア戦で主将の陳傑憲（チン・ケツケン）外野手が左手に死球を受けて交代し、その後の2試合には出ていない。スタメンについての質問に、指揮官は「キャプテンは闘志があるので、出ると盛り上がると思う」と言いながらも、「選手に関しての責任は私が負いたい。ケガをして無理して出るより、試合の勝敗よりも彼の選手生命が重要だと思う。ケガをした選手が出るか出ないかについてはよく考えてみたい」と話すにとどめた

▽1次ラウンドの順位決定方法

順位は勝率で決定。並んだ場合は当該チームとの対戦成績。3チームが並んだケースは当該チーム間の（1）失点率（2）防御率（3）打率（4）抽選の順で決める。