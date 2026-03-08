◇名古屋ウィメンズマラソン（2026年3月8日 名古屋市・バンテリンドームナゴヤ発着 ）

今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた名古屋ウィメンズが8日に行われた。

ペースメーカー（PM）には、女子1500メートル、5000メートルの日本記録を持つ田中希実（ニューバランス）が登場。ロードでのPMは自身初で、2時間20分前後のペースを想定し、第1グループを引っ張った。

予定の15キロまで、10秒ほどの誤差で引っ張るPM。実況の高橋尚子さんも「田中希実さんの引っ張り方が凄くうまいですね」と絶賛し、福士加代子さんは「給水、見たかった」などと注目していたことをうかがわせた。

ネットでも田中希実は話題となり、Xでは「田中希実選手がペースメーカーって、贅沢過ぎない？」「田中希実がペースメーカーとか豪華すぎるな」「ペーサー田中希実も熱いな」「勝手に。田中希実選手がいつかフルマラソンを走り、記録をバンバン更新とか。夢」「確かにトラックではなくロードでの走りを見られるのは物凄く貴重よな」などの声が集まった。

大会には、日本記録保持者の前田穂南（天満屋）、東京世界陸上代表の佐藤早也伽（積水化学）安藤友香（しまむら）、東京五輪代表の鈴木亜由子（JP日本郵政グループ）、初マラソンとなるパリ五輪女子5000m代表の樺沢和佳奈（三井住友海上）らが参加。

来秋の2028年ロサンゼルス五輪選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」の出場権がかかり、2時間23分30秒以内、もしくは2時間27分00秒以内での日本人選手6位以内なら出場権獲得となる。