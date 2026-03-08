【3月7日のB1試合結果】宇都宮が接戦制し首位キープ…京都は劇的大逆転勝利、地区上位対決はA東京が制す

3月7日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦の第24節GAME1が開催された。

東地区首位の宇都宮ブレックスは、敵地で佐賀バルーナーズと対戦。前半を41－44の3点ビハインドで折り返したものの、第3クォーターに30－19と猛攻を見せて逆転に成功する。第4クォーターは佐賀の反撃に遭うもリードを守り切り、90－87で接戦を制した。宇都宮は比江島慎が18得点、アイザック・フォトゥとグラント・ジェレットがともに16得点をマークする活躍を見せた。

西地区の京都ハンナリーズは、敵地で群馬クレインサンダーズと激突。第1クォーターで11－28と大きなビハインドを背負い、苦しい展開となる。それでも第2クォーター以降は徐々に点差を縮めると、最終クォーターを21－9と圧倒し、最終スコア67－65で劇的な大逆転勝利を飾った。京都は古川孝敏が12得点、アンジェロ・カロイアロが11得点6リバウンド6アシストを記録した。

沖縄サントリーアリーナで行われた琉球ゴールデンキングスと島根スサノオマジックの上位対決は、ホームの琉球が激闘を制した。前半を45－33とリードして折り返したものの、後半は島根の猛反撃を受け、1点差を争う大接戦に。それでも最後はヴィック・ローが落ち着いてフリースローを沈めてリードを守り切り、最終スコア81－78で逃げ切った。琉球はデイミアン・ドットソンが17得点、岸本隆一が11得点、ジャック・クーリーが10得点を記録した。

今節注目の横浜アリーナ開催ゲームは、ホームの横浜ビー・コルセアーズがレバンガ北海道に惜敗。西地区1位の長崎ヴェルカと東地区2位のアルバルク東京の上位対決は、A東京に凱歌があがった。

3月7日に行われたB1リーグ戦の試合結果一覧は以下の通り。

■3月7日のB1試合結果



大阪エヴェッサ 82－90 千葉ジェッツ



秋田ノーザンハピネッツ 98－101 アルティーリ千葉



広島ドラゴンフライズ 92－89 越谷アルファーズ



佐賀バルーナーズ 87－90 宇都宮ブレックス



茨城ロボッツ 69－97 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ



群馬クレインサンダーズ 65－67 京都ハンナリーズ



シーホース三河 83－70 富山グラウジーズ



ファイティングイーグルス名古屋 91－95 三遠ネオフェニックス



川崎ブレイブサンダース 84－72 滋賀レイクス



横浜ビー・コルセアーズ 98－100 レバンガ北海道



長崎ヴェルカ 78－93 アルバルク東京



琉球ゴールデンキングス 81－78 島根スサノオマジック

■3月7日終了時点のB1順位表



＜東地区＞



1位 30勝10敗 宇都宮ブレックス



2位 28勝12敗 アルバルク東京



3位 28勝12敗 千葉ジェッツ



4位 28勝12敗 レバンガ北海道



5位 24勝16敗 群馬クレインサンダーズ



6位 23勝16敗 仙台89ERS



7位 16勝23敗 サンロッカーズ渋谷



8位 15勝25敗 横浜ビー・コルセアーズ



9位 15勝25敗 越谷アルファーズ



10位 13勝27敗 アルティーリ千葉



11位 12勝28敗 茨城ロボッツ



12位 10勝30敗 川崎ブレイブサンダース



13位 7勝33敗 秋田ノーザンハピネッツ

＜西地区＞



1位 33勝7敗 長崎ヴェルカ



2位 31勝9敗 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ



3位 27勝13敗 シーホース三河



4位 27勝13敗 琉球ゴールデンキングス



5位 24勝16敗 広島ドラゴンフライズ



6位 21勝19敗 佐賀バルーナーズ



7位 21勝19敗 島根スサノオマジック



8位 21勝19敗 三遠ネオフェニックス



9位 15勝25敗 大阪エヴェッサ



10位 15勝25敗 ファイティングイーグルス名古屋



11位 13勝27敗 滋賀レイクス



12位 12勝28敗 京都ハンナリーズ



13位 10勝30敗 富山グラウジーズ

【動画】CRT栃木放送「BEST!BREX!」に比江島が生出演