自業自得の末路　ギャンブルで巨額の借金に絶望→子を眠らせて“心中”試みた韓国人夫婦、最高裁で実刑【韓国】

ギャンブルで巨額の借金を抱えた末、子どもたちを殺害して自らも命を絶とうとした韓国人夫婦の実刑が確定した。

3月6日、法曹界によると、最高裁2部（主審：クォン・ヨンジュン大法官事）は殺人未遂および児童福祉法上の児童虐待の罪で起訴された男A氏に対し、懲役3年を言い渡した原審判決をこのほど確定させた。

オンラインギャンブルに溺れていたA氏は、既存の借金に加え約3400万ウォン（日本円＝約364万円）にのぼる追加の借金を抱えることになり、妻B氏との会話で「到底借金を返せない」という考えに陥り、犯行に及んだことが調査で判明した。

2024年12月、A氏夫婦は練炭と睡眠導入剤を購入した後、当時未成年だった2人の子どもに対し、駆虫薬と偽って睡眠導入剤を飲ませて眠らせた。翌日未明、一酸化炭素中毒による犯行を試みたが、練炭が自然に消えたため未遂に終わった。

その後、夫婦は子どもたちと共に乗った車内で、練炭とカセットコンロを利用して再び犯行を試みたが、未遂に終わった。“極端な選択”を暗示するような連絡を受けたA氏の母親が通報したことで、警察が出動したためだ。

犯行の過程で、A氏夫婦は子どもたちに対し「あまりにも辛くて到底生きていけない」「お前たちだけで過ごせるか」といった言葉をかけていたという。

一審裁判所は、A氏に懲役3年、B氏に懲役3年、執行猶予5年を言い渡した。B氏が安定した職場に通い被害者たちを扶養している点、被害者である子どもたちが依然として被告らと一緒に暮らすことを望んでいる点などを考慮すると、夫婦ともに実刑を言い渡すことは、かえって子どもたちの福祉の側面から望ましくないと判断した。これにA氏は不服として控訴し、B氏は控訴を放棄したと伝えられている。

二審裁判所はA氏の控訴を棄却し、原審の判断を維持した。特に二審裁判所は、子どもたちが処罰を望まない意思を示したことについても、「親権者である親が、保護の対象である子どもたちを殺害しようとした犯罪である」とし、「子どもである被害者たちが被告の処罰を望まないという事情を、一般的な犯罪における処罰不当（示談等による処罰不要）と同様の量刑要素として考慮することはできない」と判示した。

A氏は二審でも再び判決に不服を申し立てたが、最高裁もまた原審の判断に誤りはないとしてこれを棄却した。

