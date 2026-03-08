坂本冬美、新曲「遠い昔の恋の歌」のMVで17年前の自分と“時空を超えたデュエット”

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

坂本冬美のデビュー40周年という輝かしい節目を飾る最新曲「遠い昔の恋の歌」。そのMVが公開され、AI技術を駆使した「驚きの共演」が実現したことがわかった。

■「また君に恋してる」当時の坂本冬美と、現在の坂本冬美が同じ空間に

描かれたのは、17年の歳月を紡ぎ、時空を超えて響き合うふたりの「坂本冬美」の姿。

MVの冒頭、最新のCDジャケットとリンクした気品あふれる姿で現れるのは、現在の坂本冬美。しかし、物語が核心へと向かう後半、画面には日本中を席巻した2009年の大ヒット曲「また君に恋してる」当時の彼女が姿を現す。

AI技術によって、時計の針を巻き戻したかのように瑞々しく、凛とした美しさを放つ「17年前の自分」。違和感なく溶け合うふたりの姿は、まさに「時空を超えたデュエット」と呼ぶにふさわしい。かつての自分と現在の自分が同じ空間に立ち、同じ旋律を口ずさむシーンは、まるで「歌の魂」が継承される神聖な儀式を目の当たりにするような感動を呼ぶ。

■40周年だからこそ辿り着けた「現在地」の輝き

楽曲のタイトル『遠い昔の恋の歌』が示すとおり、この映像は誰しもが胸の奥に大切に仕舞い込んでいる「記憶の箱」をそっと開けるような、ノスタルジックな仕上がりとなっている。17年前には決して辿り着けなかった「今」の輝き。MVを観終わったとき、私たちは気付かされる。彼女が歌っているのは単なる過去の恋ではなく、「今を懸命に生きるすべての人が、いつか辿り着くべき愛おしい記憶」なのだと。

デビュー40周年という幕開けにふさわしい、あまりにもドラマティックな「再会」の物語。坂本冬美というひとりの女性が歩んできた等身大の軌跡が、今、光り輝く

なお、MVは3月8日10時から3月1日23時59分までの1週間限定で、坂本冬美の40周年記念サイト内で特別公開される。

■リリース情報

2026.03.04 ON SALE

SINGLE「遠い昔の恋の歌」

