【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (3月6日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 3/6終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 7.32 92,500 26/04
2 <8985> ホテルリート 6.48 79,900 26/12
3 <3463> いちごホテル 6.32 120,100 26/01
4 <3492> ミラースＲ 6.31 88,800 26/02
5 <3459> サムティＲ 6.19 113,000 26/01
6 <8963> ＩＮＶ 6.03 62,900 26/06
7 <3470> マリモリート 5.98 106,600 26/06
8 <2989> 東海道リート 5.95 111,300 26/01
9 <3468> スターアジア 5.89 59,300 26/01
10 <3249> 産業ファンド 5.77 149,500 26/01
11 <2971> エスコンＪＰ 5.73 122,500 26/01
12 <3488> セントラルＲ 5.68 111,600 26/02
13 <3472> ホテルレジＲ 5.61 72,700 26/05
14 <3471> 三井不ロジ 5.49 117,400 26/01
15 <3290> Ｏｎｅリート 5.34 84,500 26/02
16 <3451> トーセイＲ 5.29 143,600 26/04
17 <8966> 平和不リート 5.27 151,300 26/05
18 <3296> 日本リート 5.24 92,400 26/06
19 <8984> ハウスリート 5.23 130,000 26/02
20 <3476> Ｒみらい 5.22 49,800 26/04
21 <3455> ヘルスケアＭ 5.16 126,000 26/01
22 <8958> グロバワン 5.15 139,100 26/03
23 <3292> イオンリート 5.04 134,800 26/01
24 <8953> 都市ファンド 5.02 117,700 26/02
25 <8972> ＫＤＸ不動産 5.02 166,000 26/04
26 <8960> ユナイテッド 4.99 182,300 26/05
27 <8964> フロンティア 4.98 88,400 26/06
28 <3287> 星野Ｒリート 4.96 262,000 26/04
29 <3281> ＧＬＰ 4.84 137,900 26/02
30 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.71 170,000 26/02
31 <8961> 森トラストＲ 4.68 76,600 26/02
32 <8975> いちごオフィ 4.67 97,300 26/04
33 <3487> ＣＲＥロジ 4.66 165,100 26/06
34 <8954> オリックスＦ 4.65 102,300 26/02
35 <3466> ラサールロジ 4.55 156,300 26/02
36 <8986> 大和証券リビ 4.53 114,900 26/03
37 <8967> 日本ロジ 4.49 102,500 26/01
38 <8979> スターツプロ 4.48 207,400 26/04
39 <2972> サンケイＲＥ 4.43 125,200 26/02
40 <3462> 野村マスター 4.40 164,800 26/02
41 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.39 129,000 26/02
42 <8968> 福岡リート 4.39 182,400 26/02
43 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.36 144,100 26/04
44 <3279> ＡＰＩ 4.31 147,000 26/05
45 <3234> 森ヒルズＲ 4.29 144,600 26/01
