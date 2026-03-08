●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り　3/6終値　 決算期
　1　　<3309>　積水ハウスＲ　　　7.32　 92,500　　26/04
　2　　<8985>　ホテルリート　　　6.48　 79,900　　26/12
　3　　<3463>　いちごホテル　　　6.32　120,100　　26/01
　4　　<3492>　ミラースＲ　　　　6.31　 88,800　　26/02
　5　　<3459>　サムティＲ　　　　6.19　113,000　　26/01
　6　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.03　 62,900　　26/06
　7　　<3470>　マリモリート　　　5.98　106,600　　26/06
　8　　<2989>　東海道リート　　　5.95　111,300　　26/01
　9　　<3468>　スターアジア　　　5.89　 59,300　　26/01
　10　 <3249>　産業ファンド　　　5.77　149,500　　26/01

　11　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.73　122,500　　26/01
　12　 <3488>　セントラルＲ　　　5.68　111,600　　26/02
　13　 <3472>　ホテルレジＲ　　　5.61　 72,700　　26/05
　14　 <3471>　三井不ロジ　　　　5.49　117,400　　26/01
　15　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　5.34　 84,500　　26/02
　16　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.29　143,600　　26/04
　17　 <8966>　平和不リート　　　5.27　151,300　　26/05
　18　 <3296>　日本リート　　　　5.24　 92,400　　26/06
　19　 <8984>　ハウスリート　　　5.23　130,000　　26/02
　20　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.22　 49,800　　26/04

　21　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.16　126,000　　26/01
　22　 <8958>　グロバワン　　　　5.15　139,100　　26/03
　23　 <3292>　イオンリート　　　5.04　134,800　　26/01
　24　 <8953>　都市ファンド　　　5.02　117,700　　26/02
　25　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　5.02　166,000　　26/04
　26　 <8960>　ユナイテッド　　　4.99　182,300　　26/05
　27　 <8964>　フロンティア　　　4.98　 88,400　　26/06
　28　 <3287>　星野Ｒリート　　　4.96　262,000　　26/04
　29　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.84　137,900　　26/02
　30　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.71　170,000　　26/02

　31　 <8961>　森トラストＲ　　　4.68　 76,600　　26/02
　32　 <8975>　いちごオフィ　　　4.67　 97,300　　26/04
　33　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.66　165,100　　26/06
　34　 <8954>　オリックスＦ　　　4.65　102,300　　26/02
　35　 <3466>　ラサールロジ　　　4.55　156,300　　26/02
　36　 <8986>　大和証券リビ　　　4.53　114,900　　26/03
　37　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.49　102,500　　26/01
　38　 <8979>　スターツプロ　　　4.48　207,400　　26/04
　39　 <2972>　サンケイＲＥ　　　4.43　125,200　　26/02
　40　 <3462>　野村マスター　　　4.40　164,800　　26/02

　41　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.39　129,000　　26/02
　42　 <8968>　福岡リート　　　　4.39　182,400　　26/02
　43　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.36　144,100　　26/04
　44　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.31　147,000　　26/05
　45　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.29　144,600　　26/01

