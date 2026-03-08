厚手＆ふかふかで座り心地◎公園ランチもフェスも快適に！アウトドア時間がワンランクアップ【ロゴス】断熱防水マットがAmazonで販売中！
厚手＆ふかふかで座り心地◎公園ランチもフェスも快適に！【ロゴス】断熱防水マットがAmazonで販売中！
新生活準備の大チャンス！「Amazon新生活セール」がついにスタート！
今年の春、新生活準備はこのセールで一気に！
Amazonの大型セール「新生活セール」がスタート。家電や日用品、生活雑貨など、暮らしの必需品が特別価格で登場する。
開催は2026年3月6日(金)0時〜3月9日(月)23時59分まで。春の準備は今がチャンスだ。
ネイティブ柄デザインが個性的なサーモマット。アルミ仕上げにより熱や冷気をやわらげる断熱効果があり、湿った地面や濡れた芝生の上でも使える防水仕様もプラス。ピクニックやイベントでの使用はもちろん、テント室内に敷いて使うことも可能。
肌触りもよく暖かい。また、裏面は防水加工で汚れも取れやすい！さらにアルミ仕上げで断熱仕様を施しているので、地面からの冷気を遮断し快適に過ごせる。
強度があり、見た目もおしゃれな帆布製のホルダー付き。
LOGOS LANDをモチーフとして、LOGOSのアイテムと自然が調和した世界観をデザイン。 柄の中にLOGOSの定番アイテムが隠れている。よく見ると「ロ」「ゴ」「ス」の文字も…⁉
