TBS安住紳一郎アナウンサー（52）は7日夜に放送された同局系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に、2週ぶりに生出演した。

安住アナは、MCを務める同番組の先週2月27日の放送を、体調不良で欠席。この時は、安住アナとともに進行役を務める劇作家で映画監督の三谷幸喜氏（64）が、ピンチヒッターで登場した同局の日比麻音子アナウンサー（32）のサポートを受け、悪戦苦闘しながら番組進行を担当した。

7日の番組オープニングで、通常通りに三谷氏とともに登場した安住アナは、「さて先週、私、体調不良でお休みをいただき、三谷さんをはじめご迷惑かけました。大変失礼しました」と、三谷氏の方を向いて頭を下げた。

「大変でしたよ。お願いしますよ、もう」と訴える三谷氏の要望を、安住アナは「ふへへへへへ」と笑いで受け流し、「何か、日比麻音子さんと楽しそうにやっていたといううわさは…」と、先週の三谷氏と日比アナの進行ぶりに言及。気をよくした？ 三谷氏は、「意外に気は合っていましたね。とてもいい方ですよ」と応じたが、すぐに「ご紹介したい」とボケをみせ、安住アナは「いや、私は（後輩だから）知っています」と冷静に対応。いつのも息の合ったやりとりが、2週間ぶりに「復活」した。

安住アナは「また今日から、番組に戻ります。どうぞよろしくお願いいたします」と三谷氏と視聴者に呼び掛け、三谷氏も「頑張りましょう！」と、力強く応じていた。