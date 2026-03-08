Photo: Haruki Matsumoto

ブレードが飛び出す感触が気持ちよく、つい何度も開け閉めしてしまったのがわずか46gのミニナイフ「SPEEDY」。

小さいけれど本格ミルスペックなデザインと切れ味が特長で、段ボール開梱やキャンプ、ちょっとした工作などに活躍しれくれます。

小さくて収納もしやすいので、ミリタリーグッズやアウトドア用品が好きな人には刺さるかと！ おトクなセール情報をあわせて、実際の使用感などをお届けします。

※ 本製品は販売者が警察に確認の上で違法でない製品として販売中のものですが、所有時に目的外で携行した場合は法令違反になる可能性があるためご注意ください。

クセになる操作感！手元で遊べるギミック系スプリングナイフ 【SPEEDY】 6,760円 【1,020円OFF】 詳細をチェック

オーラある本格仕立て

「SPEEDY」は単なる小型ギミックナイフにあらず。

ハンドルは拳銃のグリップと同じブラックG10という積層ガラス繊維素材を採用し、デザインや持った感じにも本格ミリタリー感が伝わってきます。

ブレードは高硬度な440カーボンステンレス鋼で耐久性と切れ味を両立。全体がブラックで引き締まり、収納時で約5cm＆重量46gと超小型ですがサイズ以上の存在感がありますよ。

シュバッと開閉が気持ちいい

サイズ的に持ち歩きたくなるところですが、残念ながら日本では目的外の携帯はNG。とはいえキャンプや釣りなどの予定時には荷物にならないのがいいですね。

なによりスプリング機構で展開するギミックが楽しいのがポイント。“カチャッ”と小気味よい音と共に登場し、ミリタリーとフィジェットの栄養素を満たしてくれます。

展開時は中央のプレートでロックし、収納時はこの部分をズラして刃を戻します。固定がしっかりされていないとケガのリスクもあるので、利用時には確認をお忘れなく。

日常からアウトドアまで

玄関のキーボックスにも収納しやすいサイズなので、通販で届いたダンボールや封書などもサクッと開封OK。

Image: RINOCOCO13

太めの木材もゴリゴリと削れました。キャンプ時にはフェザースティックづくりなど、ちょっとしたブッシュクラフトにも活躍できるでしょう。

小型ゆえフルグリップで力を入れるのがちょっと難しいですが、付属カラビナと一緒に握り込むとグリップ感が高まりますよ。

とにかくコンパクトなので防災グッズにもオススメだそう。

最後にあらためてご注意を

銃刀法には抵触しない製品でも正当な理由がない危険物の携帯は法令違反な点は改めて念押ししておきます。

キャンプや釣り、自宅利用など制限はありますが、ミリタリーグッズが好きな人なら観賞用としても楽しめる製品だと思いますよ。

おトクなセールも開催されていたので、ぜひ商品ページで詳細をチェックしてみてください。

