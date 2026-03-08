いよいよ「自宅が映画館」になるぞ。Ankerの新作「コスパ激強」プロジェクターでね
「限られたスペースでも映画館体験がしたい」というエンタメ好きな人に、Anker（アンカー）が応えてくれました。
2月18日に発売したホームジェクター「Soundcore Nebula P1i」は、スピーカーの向きを変えることで部屋のどこに置いても音が正面から聞こえるうえ、複雑な設定なしで本格的な音響を楽しめます。しかも、5万円切りというコスパが良すぎるアイテムなんです！
■この記事で紹介している商品
200°回転する「フリップ式スピーカー」で、どこに座っても最適バランスのSoundを楽しめる！
「Soundcore Nebula P1i」についてまっ先にお伝えしたい特長は、本体上部に搭載された世界初の「フリップ式スピーカー」の優秀さです！（2026年1月時点のメーカー調べ）
まずは音響を自在に調整できるところ。従来の音が本体から一方向に出るプロジェクターとは違って、このスピーカーは左右に90°、上下に最大200°回転。つまり映像を正面に映しながら、音だけを自分が座っている方向や部屋全体に広がるように向きを変えられるわけです。
また、投影場所が部屋の隅であっても問題なし。スピーカーの向きを調整すれば、常に自分を中心に据えたバランスの良いステレオサウンドが楽しめます。
エンタメ好きをうならせる圧倒的コスパ
次にお伝えしたいのは、手軽さ・迫力・エンタメ好きへのごほうびを兼ね備えていながら、5万円以下というコスパの良さを実現しているところ。
スピーカーの配置換えやスピーカー自体の充電の手間をかけず、合計20W（10W×2）のパワフルなDolby Audioを開いて回すだけで即座に体験できます。
さらにGoogle TV 搭載であったり、Stickなどを別途買わずにNetflixが最高の画質・操作性で楽しめる「公式ライセンス」を受けている点も、本アイテムが大活躍するポイントでしょう。
「Soundcore Nebula P1i」で、今すぐ「自宅で映画館体験」始めましょう！
Source:Amazon.co.jp