台湾は唯一の4連戦…韓国はナイター翌日、超速で練習終了

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は東京ドームで1次ラウンド・プールCが進行しており、8日の第1試合では台湾と韓国というアジアのライバルが激突する。試合前に台湾のツェン・ハオジュ（曾豪駒）監督は会見で、大会日程についての改善を要望した。

というのも、このプールは5チームが参加し、5日から10日までの6日間で行われる。この中で台湾だけが初日から4連戦という日程なのだ。指揮官はこれをどう思うかという問いに「確かに、選手にとっては負担が大きいと思います。まだプロ野球のシーズンも始まる前でこのような日程になっているのは難しい」と答えた。

さらに「もちろん我々にコントロールできることではないです。その中で全力を尽くしますが、今後はよりスムーズになればいいなと思います」。連戦のほかに、日本とオーストラリア以外のチームは午後7時からのナイター翌日に正午のゲームを戦う日程もある。

韓国もこの日、日韓戦のナイターからデーゲームという厳しい日程。打撃練習を45分ほどで終えてコンディション調整に務めた。より公平な条件で戦えるような工夫が求められる。



（THE ANSWER編集部）