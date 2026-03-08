【来週のばけばけ あらすじ】トキ・ヘブン、松江へ帰ることに 再会した人物とは
【モデルプレス＝2026/03/08】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」が、3月9日から13日にわたり放送される。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）に息子・勘太が産まれる。初めての孫に喜ぶ司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）よりも、勘太にデレデレなヘブン。丈（杉田雷麟）や正木（日高由起刀）、クマ（夏目透羽）もその溺愛ぶりに目を丸くする。
ある日、勘太の出生届をだすためにトキとヘブンの国籍を決めることに。手続きのため家族で久しぶりに松江へ帰ることになり、錦織（吉沢亮）やサワ（円井わん）と再会する。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第23週／3月9日（月）〜13日（金）放送
