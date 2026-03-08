「かかとを踏んでも履ける！」【グローバルワーク】1足あると重宝しそう♡「楽ちんシューズ」

春のお出かけコーデの相棒にするなら、リラクシーに履けるクッション性のあるシューズがおすすめ。今回、編集部が注目したのは【グローバルワーク】の「楽ちんシューズ」。上品なルックスながら、かかとを踏んでも履ける2WAY仕様で、ちょっとした外出から通勤まで幅広く活躍しそうです。機能性も充実してるので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

カジュアルにもきれいめにも履ける2WAYシューズ

【グローバルワーク】「らくっション踏めるバブーシュ」\3,990（税込）

グローバルワークの“らくっションシリーズ”から登場したバブーシュ。公式サイトによると「とにかく柔らかく、足を包み込むような履き心地」とのことで、楽に履けそうです。シンプルで洗練されたデザインなので、通勤やオケージョンなどのフォーマルシーンにもマッチ。かかとを踏んでも履ける2WAY仕様になっており、カジュアルに履けるのも嬉しいポイント。撥水と抗菌防臭を備えた優秀な一足です。

ストレートパンツと合わせてきれいめカジュアルに

こちらは色違いのダークブラウン。こっくりとした深みのある色味が、大人のきれい見えをサポートします。レザー調のなめらかな素材感で、足元から上品さをまとえそう。センタープレス入りのかっちりとしたパンツと合わせれば、ハンサムな雰囲気のきれいめカジュアルコーデに。

