月15万払えても家が借りれない…収入があってもネカフェを抜け出せない「見えないホームレス」の絶望

街角からブルーシートが消えた。厚生労働省の調査でも、路上生活者の数はこの20年で「10分の１」にまで激減したという。数字だけを見れば、日本の貧困問題は改善に向かっていると錯覚するかもしれない。だが、現実は決して甘くない。彼らは救済されたのではなく、ただ社会から“見えなくなった”だけなのだ。

今、ネットカフェや深夜のファミレス、友人宅を転々とする「見えないホームレス」がいっこうに減らない実態がある。驚くべきは、彼らの中には月に10万〜15万円という家賃以上の利用料を払いながら、それでも「自分の部屋」を借りられないという理不尽なループに陥っている者が多いことだ。

毎月それだけのお金を稼いでいるのに、なぜ彼らはネットカフェから抜け出せないのか？ 国の調査にもカウントされない、可視化なき「貧困地獄」の最前線に迫る。

ネットは必須？ 「見えないホームレス」

日本の貧困問題に取り組む特定非営利活動法人自立生活サポートセンター・もやい理事長の大西連さんはこう説明する。

「現場レベルの感覚でも、都市圏のターミナル駅周辺や公園などに野宿する『ホームレス』の数は減っています。ただ、ネットカフェや24時間営業のファミレスに寝泊まりしたり、友人宅やシェアハウスを転々としたりする “居住不安定な人”はたくさんいる。

東京都が’16年に住居がなくネットカフェや漫画喫茶に寝泊まりする人を調査しましたが、推定約4000人（１日当たり）でした。以降、大規模調査がないので正確な数はわかりませんが、大きな変化はないのかなと。

日雇いで収入を得たときはネットカフェに泊まり、所持金がなくなれば野宿に戻るなど状況は多様化していて実態が見えづらくなっています」

「見えないホームレス」の年齢は幅広い。東京都の調査では30代と50代が目立ち、最も多いのは30代だった。

「見えないホームレスの人たちに若年層や中年層が多いのは、今の時代、インターネットが使えることが職に就くための大前提だからでしょう。

その昔は空き缶収集や段ボール回収など都市雑業で収入を得るホームレスが多かったと思いますが、現代では土木業など日雇い労働もマッチングはほぼオンライン上で行っています。スマホを持つかネットカフェに寝泊まりするかしないと仕事に就けません。

携帯電話もなくネットも使えない人は少しの年金を得ているか、昔のように都市雑業で収入を得て野宿する『ホームレス』に限られると思います」

インターネットは現代版「ホームレス」が生きていくためのライフラインともいえる。

月15万払えても家が借りられない…

例えば都内のネットカフェに１ヵ月間暮らすとどのくらいかかるのか。利用時間にもよるがシャワー代を含め10〜15万円が相場のようだ。

賃貸物件の家賃以上ともいえるこの金額を払える収入があるのなら家を借りることもできるはず――そう思う人もいるだろう。

だが「見えないホームレス」のアパート探しはハードルが高いと大西さんは言う。

「賃貸契約を結ぶには雇用契約書や確定申告書など身分や一定の収入を証明する書類が必要ですし、保証人も要る。もちろん敷金・礼金など初期費用も必要です。

アパートの大家さんの立場で考えると、住民票も身分証明書もない人から『部屋を貸してほしい、アルバイトで20万円稼いでいます』と言われても不安しかありません。

賃料が滞る不安のほかに、何かしらのトラブルを恐れる大家さんも多い。国は住宅セーフティネット法を通じて大家さんの不安を解消する仕組みを構築してきました。しかし成果はあまり上がっていない。それだけ民間の賃貸住宅市場で生活困窮者の住宅を確保するのは難しいのです」

公営住宅を探す方法もあるが、応募には数年の居住証明が必要だ。何年もネットカフェ暮らしの人に居住証明ができるはずもない。

もちろん生活困窮者に対する国の居住支援事業はあり、路上で暮らす「ホームレス」の減少にもつながった。しかし事業の多くは仕事がない人や生活保護利用者に向けたもの。見えないホームレスの人たちはそうした制度の狭間にいるため、支援が行き届きづらい。

「’15年に施行された生活困窮者自立支援法では『居住確保支援』や『一時生活支援事業』といった住居支援事業があります。家賃費用を給付してくれる『居住確保支援』の場合、離職後２年以内や単身世帯で約14万円以下（都内）の収入といった支給要件があります。

また、宿泊場所や衣食を提供してくれる『一時生活支援事業』は任意事業のため自治体によってさまざま。東京都など大都市圏では『一時生活支援事業』の機能を担う “自立支援センター”が設けられています。一時的な居住場所としての“シェルター”があり、住民票も取得でき、職探しのサポートもしてくれる。

しかし基本的には働きたくても働けない人に向けた事業なので、非正規であってもある程度の収入がある人は対象になりません。“収入があるなら自分で何とかするのが当然”と考える国民も多い。『不安定でも最低限の収入がある』人には公的な支援は届きづらいのが現状です」

不可解なのが、収入はあってもアパートが借りづらい「見えないホームレス」に対し、「生活保護利用者」はアパートが借りやすいという点だ。「大家さん側に、生活保護利用者であればトラブルが生じても役所がついているという安心感が芽生えるのでしょう。年金受給者と比べても生活保護利用者のほうが有利なのです」と大西さん。

実際、ネットで検索すると “生活保護利用者向けの賃貸住宅”は数多く紹介されている。

生活保護を申請できる収入条件は、１ヵ月10〜13万円だ。ネットカフェ生活ができている人の多くはこの金額を多少は上回る収入を得ているだろう。

頑張って働いても貯蓄はできず、不安定な職だから家は借りられない。しかしギリギリでも収入があるために公的支援が受けられない――。

これでは何十年も貧困地獄から抜け出せないことは想像に難くない。

限界の自己責任論と見えぬ貧困層

どうすればこの悪循環を断ち切れるのか。

「例えば病気になったりメンタルが壊れたりして働けなくなれば、今の不安定な居住状態も維持できなくなります。そうなれば生活保護を利用するしかなく公的支援につながる。現実にはそういうケースが多いですね。

今ある制度で支援を受けるためにいったん仕事を辞める決断をする方もいます。生活保護利用者になればハローワークや役所の支援を受けながら職業訓練も受けられますし、身分証や銀行口座も作れてアパートも借りられます。半年〜１年はかかりますが、必要な資格を取るなど力を蓄え正社員の職に就くこともできる。

長い目で見れば、ホームレスの人たちが税金を納める立場に戻れるのですから、社会的にもはるかにいいと思います」

生活保護を利用している人の約半数は今も65歳以上の高齢者だ。まだまだ働ける世代が生活保護利用者になる決断はそう簡単ではない。“働けている”という自負もあるはずだ。

それに生活保護の原資は国民が納めた税金だ。社会的反発や偏見もある。

「近年は社会的に生活保護制度が許容されにくくなっている。働けるなら働けという圧力がある社会で、仕事を辞めて支援を受けるということに強い抵抗を感じる当事者は少なくありません。

個人的な印象ですが、若者にはそれでも使える制度は使って人生を立て直すと割り切れる人も少なくない気がしますが、好景気の時代を知る中年層は割り切るのが難しい。

また、若い人でも不器用で世渡り下手な人は生活保護に対する忌避感は強いと思います。しかも今はアルバイトなら働き先はたくさんある。それが余計に自助意識を高め、体力・気力だけで頑張ってしまう。それでも住居は持てないし暮らしは良くならない。結果的には今の社会が本当の意味での彼らの自立を妨げているように思います」

生活が苦しいのは「ホームレス」に限った話ではない。家はあっても非正規やフリーランスなど不安定な職に就き、家賃上昇や物価高でギリギリの生活を強いられている人は多い。

大西さんが理事を務める自立生活サポートセンター・もやいは支援活動の一つとして毎週土曜日に都庁前で食料配布と相談会を行っているが、この数年で利用者は急増。持ち家やアパートなど自宅がある人が多数訪れるという。一見、暮らしに困っているようには見えない人が多く、貧困そのものも見えづらくなっている。

「家はあっても見えないホームレスの人たちと同じように収入は生活保護受給条件より少し上回るが暮らしは厳しいという方が増えているように思います。

ホームレスの人たちの居住支援には公的な住宅の整備や自治体が空き家を借り上げて貸し出すなどの政策が必要だと思うのですが、家がない人だけでなく、こうした暮らしに余裕がない若年層や子育て世代などにも幅広く必要でしょう。

特定の領域、特定の属性だけを手厚くすると、ある種の対立や分断、社会的なバッシングを生んでしまいます。だからといって対象を広げれば費用はかさむ。その負担をどうするのかという議論まで政治レベルでしてほしい。

生活保護制度や皆保険制度もそうですが、国や自治体にしかできない事業や制度はあってそれによって命が救われている。素晴らしいことなのですが、より多くの人を救えるよう時代に合う制度へと発展させていく必要性を感じます」

「見えないホームレス」や「見えない貧困層」が置き去りにされたままの日本の未来を、多くの人に想像してみてほしいと大西さんは言う。

２月末に厚生労働省が公開した人口動態統計速報では’25年の出生数が過去最少の70万5809人だった。日本の人口減少問題は深刻化する一方だ。

「信じられないほどの少なさです。東京の出生数は約９万人（前年比1.3％増の８万8518人）ですから、極端な話、５年後の小学一年生は１校あたり約70人しかいないということ。この先、もっと速いスピードで人口減少は進むはずです。

例えば派遣社員の人のなかには、正規雇用の人と同じ仕事をしているのに社会的信用は薄く賃金も上がらない、という人は大勢います。彼らが正社員と同じ雇用形態なら家庭を持つという選択肢が生まれます。そうなれば社会全体にとってもプラスでしょう。

企業が優秀な人材を安く使い倒したり、“貧困は自己責任”で片づけようとしたりする社会的風潮は長期的に見れば日本を縮小させる要因になる。人口減少が深刻化している我々日本社会はそういうことも丁寧に考え、貧困問題に取り組むべきではないでしょうか」

▼大西連（おおにし れん） 社会活動家、認定NPO法人「自立生活サポートセンター・もやい」理事長。1987年東京生まれ。’10年より新宿でのホームレス支援や生活困窮者支援に携わり、《もやい》の活動に参加する。’14年より現職。’21年より内閣官房（後に内閣府）孤独・孤立対策の政策参与も兼務。現場での相談支援のほか、社会保障や貧困問題について現場からの声を発信、政策提言を行っている。

取材・文：辻啓子