LINEヤフー株式会社はこのほど、リサーチプラットフォーム「LINEリサーチ」で、全国の中学生、高校生の男女1027人を対象に一番好きなお笑い芸人や、今後ブレイクしそうな芸人に関する調査を実施、結果を公表した。



【調査結果】女子中高生にはガンバレルーヤが大人気

漫才やコント、大喜利、モノマネなどをすべて含め、どのくらいお笑いが好きかを尋ねたところ、中高生ともに、お笑いが好き(「とても好き」「やや好き」の合計)と回答した人が多数を占め、男女別にみると、男子中高生では7割台後半、女子中高生では6割台半ばが「お笑いが好き」と回答した。



「一番好きなお笑い芸人」の全体1位は、昨年のランキング外から急上昇した「狩野英孝」だった。男子中学生、男子高校生、女子高校生で1位となり、女子中学生では3位と支持を集めた。



女子中学生では昨年同様「ガンバレルーヤ」が1位となった。



男子中学生の2位は「サンドウィッチマン」、3位は「チョコレートプラネット」がランクイン。女子中学生では2位「チョコレートプラネット」、3位「狩野英孝」が続いた。



男子高校生では、2位「サンドウィッチマン」、3位「陣内智則」となり、女子高校生では2位に「ガンバレルーヤ」、3位は同率で「サンドウィッチマン」「NON STYLE」だった。



「これからブレイクしそうだと思うお笑い芸人」では、全体1位は「たくろう」で、男子高校生以外のすべての層で1位となった。2位以降は「エバース」「ドンデコルテ」が続いた。男子高校生では「エバース」が1位となっている。男子中学生では「ドンデコルテ」と同率2位、女子中学生では2位に「青木マッチョ（かけおち）」がランクインしている。



（よろず～ニュース調査班）