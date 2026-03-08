ÊÒ²¬¿Îº¸±ÒÌç¡Ö¼ä¤·¤¯¡¢»ÄÇ°¡×¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÆ»ÆÜËÙ¤ËºÆ¤Ó²ÎÉñ´ì¤Î¤Ç¤¤ë¼Çµï¾®²°¤ò¡×¤Î»×¤¤¿·¤¿¡¡Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Î£µ·îÊÄ´Û¤ËÊ£»¨¤Ê¶»Ãæ¸ì¤ë
¡¡¡ÈÆ»ÆÜËÙ¤Î³®ÀûÌç¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤¬¡¢£µ·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄ´Û¤¹¤ë¡££´¡¢£µ·î¤Î²ÎÉñ´ì¤Ë¤è¤ë¤µ¤è¤Ê¤é¸ø±é¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢²ÎÉñ´ì¤Î¿Í´Ö¹ñÊõ¡¢ÊÒ²¬¿Îº¸±ÒÌç¡Ê£¸£±¡Ë¤À¡££µºÐ¤Î¤È¤¤ËÆ»ÆÜËÙ¤ÎÃæºÂ¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤ß¡¢¾åµþ¸å¤â¾åÊý²ÎÉñ´ì¤Î·Ñ¾µ¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¡£Ìò¼Ô¿ÍÀ¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÎÃÏ¤«¤é·à¾ì¤¬¾Ã¤¨¤ë¼ä¤ê¤ç¤¦´¶¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¿Í¤Ë¤·¤«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÆâÌî¡¡¾®É´Èþ¡Ë
¡¡¡Ö¤¢¤Î¤È¤¡¢µþÅÔ¤ÎÆîºÂ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åì¤Î²ÎÉñ´ìºÂ¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ë·à¾ì¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡£¿Îº¸±ÒÌç¤Ï±Ç²è´Û¤«¤é¡Ö±é·à¤ÎÅÂÆ²¡×¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¾¾ÃÝºÂ¤¬ºÆ³«¾ì¤·¤¿£¹£·Ç¯¤òºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë²óÁÛ¤·¤¿¡£¡Ö¼êÂÇ¤Á¼°¡×¤Ç¤Ï²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤¬°ìÆ²¤ËÉñÂæ¤Ø¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤òµ¼Ô¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·à¾ì¤È²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î·è°Õ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Îº¸±ÒÌç¤ÎÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤ÏÆ»ÆÜËÙ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½éÉñÂæ¡Ê£´£¹Ç¯¡Ë¤òÆ§¤ó¤ÀÃæºÂ¤ÎÊÄ¾ì»þ¡Ê£¹£¹Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾¾ÃÝºÂ·ú¤ÆÂØ¤¨»þ¡¢³Ú²°¤ÎÀß·×¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤âÌó£³£°Ç¯¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢»ÄÇ°¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£À¼¤Ï¾¯¤·¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¡£¤³¤Î°ì¸À¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¿¼¤¤ÌµÇ°¤µ¡¢²ù¤·¤µ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£Âçºå¤Ç¤Î£²¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ë£±£µÂåÌÜ¿Îº¸±ÒÌç½±Ì¾ÈäÏª¶½¹Ô¤â¤³¤³¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ»ÆÜËÙ¤«¤é¼Çµï¾®²°¤ÎÅô¤ò¾Ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡×
¡¡±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢³Î¼Â¤Ë²ÎÉñ´ì¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¤Ê¤¼¡©¤Èµ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¾¾ÃÝ¤Ï²ÎÉñ´ì¤À¤±¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Îº¸±ÒÌç¤Ï¡Ö¾¾ÃÝ¤ÎÀìÂ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¾¾ÃÝ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£²ÎÉñ´ì¤Î¶½¹Ô¤¬Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤»þ¡¢±Ç²è¤ä¾¾ÃÝ¿·´î·à¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ç¾¾ÃÝ·Ð±Ä¿Ø¤Î¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ÃÝºÂ¤Î¸ùÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¾åÊý²ÎÉñ´ì½Î¡Ê£¹£·¡Á£°£³Ç¯¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤â¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÏÆÌò¤ÎÊÒ²¬¾¾½½Ïº¡¢ÊÒ²¬ÀéÔè¡¢ÊÒ²¬Àé¼¡Ïº¤é¤ÎÀïÎÏ¤¬°é¤Ã¤¿¡£¹¾¸Í¶¸¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¾åÊý¡Ê´ØÀ¾¡Ë¤ÎÆ÷¤¤¡É¤Î·Ý¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸å·Ñ¼Ô°éÀ®¡£Ãæ¿´¹Ö»Õ¤Ï¿Îº¸±ÒÌç¤Î¼¡·»¡¢ÊÒ²¬½¨ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê£²£°£²£±Ç¯Ë×¡¢µýÇ¯£·£¹¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤¡Ö¤¤¤Þ¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤Êµµ¤µ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï£±£°Ç¯¡¢£²£°Ç¯¸å¤âÌÜÅª°Õ¼±¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö·»¤Î½¨ÂÀÏº¤Ï¶µ¤¨¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤Æ¤Í¡£¤½¤·¤Æ¾¾ÃÝºÂ¤È¤È¤ËÂçºå¤Î²ÎÉñ´ì¤ò¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¾¾ÃÝ¤Î±Ê»³¡ÊÉð¿Ã¡Ë²ñÄ¹¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¡£µ¼Ô¤ÏµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¤À¤¬¡¢ÅìµþÅ¾¶Ð¸å¡¢¾åÊý²ÎÉñ´ì¤ÎÂº¤µ¤ò»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤Î»þÂå¡¢ÉñÂæ±ÇÁü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤··Ý¤ÎËÜ¼Á¤Ë´Ø¤ï¤ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡ÈÆ÷¤¤¡É¤Î²ñÆÀ¤Ï»êÆñ¤Îµ»¤À¡£
¡¡¿Îº¸±ÒÌç¤Ï¼º°Õ¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ä¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢²¿¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤·¤í¡¢Æ»ÆÜËÙ¤Ç²ÎÉñ´ì¤Î¤Ç¤¤ë¼Çµï¾®²°¤òºÆ·ú¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡×¡£Ì¿¤òºï¤ë¤è¤¦·Ý¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢²ÎÉñ´ì³¦¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤òÄÉ¤¤¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤è¤Ê¤é¸ø±é¤ò¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÊý¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£²ÎÉñ´ì¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿Êý¤Î¿´¤òÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¿·¤¿¤Ê·è°Õ¤òÈë¤á¤¿¤½¤Î´ã¸÷¤Ï¡¢±Ô¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¿´¡¢Æ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¸ø±é¡×¤ÇÂçÌò£²¤Ä¡¡£´·î¡¦¾¾²¦´Ý¡¢£µ·î¡¦º´¡¹ÌÚÀ¹¹Ë
¡¡¿Îº¸±ÒÌç¤Ï¡Ö¸æÌ¾»Ä»Í·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê£³Æü¡Á£²£¶Æü¡Ë¤È¡¢¡Ö¸æÌ¾»Ä¸Þ·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê£²Æü¡Á£²£¶Æü¡Ë¤ÎÎ¾·î¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡££´·î¤Ï¡Ö¿û¸¶ÅÁ¼ø¼ê½¬´Õ¡¡»û»Ò²°¡×¤Ç¾¾²¦´Ý¤ò¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤È¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡££µ·î¤Ï¡Ö¶á¹¾¸»»áÀè¿Ø´Û¡¡À¹¹Ë¿Ø²°¡×¤Çº´¡¹ÌÚÀ¹¹Ë¤ò¶Ð¤á¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎºÂÁÈ¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤³¤Î£²¤Ä¤«¤Ê¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¾¾²¦´Ý¤ÏÆ±·à¾ì¤Ç¤Î½±Ì¾ÈäÏª¶½¹Ô¤Ç¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¡£À¹¹Ë¤Ï¾¾ÃÝºÂºÆ³«¾ì¤Î»þ¤Ë¤â±é¤¸¤¿¡£¡ÖÀ¹¹Ë¿Ø²°¡×¤Ï¡ÖÍýÍ³¤Ï¤¦¤Þ¤¯Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Âç¹¥¤¤Ê¶¸¸À¡×¤È¤¤¤¦¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë£±¤«·î´Ö¡¢Ã±ÆÈ¤Ç±é¤¸¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯£µ·î¤Ë¤Ï¡ÖáÄ·Òéº¾·À¾»Ñåé¡Ê¤Ä¤Ê¤°¤ï¤¶¤ª¤®¤Ë¤·¤Î¤¹¤¬¤¿¤¨¡Ë¡×¤Ç¤Î´Æ½¤¤â¡£¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¾¾ÃÝºÂ¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Æ»ÆÜËÙ¡¢¾åÊý²ÎÉñ´ì¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÙ¤ê¤ä¤ªÏÃ¤Ç¹½À®¤·¤¿¤¤¡×¡£¼«¿È¤Î½Ð±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀé½©³Ú¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤¬Ç»¸ü¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¢¡Âçºå¤ÎÆ»ÆÜËÙ¤È¾¾ÃÝºÂ¤ÎÎò»Ë¡¡¹¾¸Í»þÂå¤ÎÆ»ÆÜËÙ¤Ë¤Ï¡ÖÆ»ÆÜËÙ¸ÞºÂ¡×¡ÊÏ²²ÖºÂ¡¢ÃæºÂ¡¢³ÑºÂ¡¢Ä«ÆüºÂ¡¢ÊÛÅ·ºÂ¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸ÞºÂ¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿ÃæºÂ¤¬£±£¹£¹£¹Ç¯¤ËÊÄ¾ì¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¡È±é·à¤ÎÅÂÆ²¡É¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾ÃÝºÂ¤ÎÃÂÀ¸¤Ï£±£¹£²£³Ç¯¤Ç¼ç¤Ë±Ç²è´Û¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡££¹£·Ç¯¤ËºÆ³«¾ì¸å¡¢²ÎÉñ´ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·ÇÉ¡¢£Ï£Ó£ËÆüËÜ²Î·àÃÄ¡¢¾¾ÃÝ¿·´î·à¡¢Íî¸ì¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¸ø±é¤Ê¤É¤¬¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£