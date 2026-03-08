超ギャバン『ギャバンの非番』配信開始 はるか彼方の宇宙の戦いを想起させるポスタービジュアル解禁
『補完捜査 ギャバンの非番』だけに登場するキャラクターが？『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 補完捜査 ギャバンの非番』が、8日から東映特撮ファンクラブ（TTFC）で会員見放題配信となった。この日に放送された『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』テレビシリーズ第4話以降、放送と連動して毎週日曜午前10時にTTFCで配信する『補完捜査 ギャバンの非番』。毎回、テレビシリーズ本編の“その後のエピソード”、“その裏で起こっていたエピソード”を、そしてテレビシリーズ本編では見られないキャラクターの日常（＝ウラの顔）を補完する。
【画像】遠い昔はるか彼方の銀河系で戦ってういそうな『補完捜査 ギャバンの非番』ポスター
テレビシリーズ本編では宇宙刑事としてさまざまな次元で巻き起こる犯罪の捜査に当たっているギャバンたちだが、『補完捜査 ギャバンの非番』の30秒予告では、「非番」のタイトルに相応しくキャラクターたちが和気あいあいとリラックスした様子で登場。テレビシリーズ本編が宇宙刑事たちの“オモテの顔”なら、『補完捜査 ギャバンの非番』で見られるのは宇宙刑事たちの“ウラの顔”。さらに、本作品に登場するオリジナルキャラクターの存在も明らかに？オリジナルキャラクターの正体は今後の『補完捜査 ギャバンの非番』で解明される。
ポップで妖しく、キャストの無限（インフィニティ）の活躍をイメージさせる。『補完捜査 ギャバンの非番』ならではの魅力を凝縮したキービジュアルに注目だ。
第4話補完捜査「ギャバいってなんだ!?」は、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』テレビシリーズ第4話「地底の要塞」のその後のストーリーを補完。第4話に登場したのは意外すぎる〇〇のギャバン。主人公の弩城怜慈と相棒の伊達大佐とともに活動する自律型AIアシスタントのアギ曰く、〇〇のギャバンはとっても「ギャバい」らしく大喜び。アギにとって「ギャバい」とは何なのか？何がギャバくて、ギャバくないか、そもそもギャバいとは何なのか？怜慈と大佐が徹底的にアギを取り調べる。ギャバいを解明した先に3人を待ち受けるものは一体？
『補完捜査 ギャバンの非番』の配信に伴い、メインキャラクターを演じるキャスト陣から本作の見どころを補完するコメントも到着した。
■コメント
【長田光平】登場人物たちの日常が描かれていますので、本編では見られない新たな魅力もたくさんご覧いただけます！ぜひお楽しみください！
【赤羽流河】『ギャバンの非番』では、本編では見られないキャラクターの新しい一面が見られます！僕が演じる哀哭院刹那も、本編からは想像できないようなかわいらしい一面が見られるかも…？それぞれのキャラクターの『非番』ならではのチャレンジや会話を、楽しんでいただけたらうれしいです！『非番』を通して、もっともっと『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』のことを好きになってください！
【角心菜】キキコトのわちゃわちゃ感が本編よりもさらに増してます
【松永有紘】まさにタイトル通り！『ギャバンの非番』ということで、普段コスモギャバリオン内でΑ地球の3人はどう過ごしているのか、どんな会話をしているのか。3人の仲の良い雰囲気や、普段の様子を感じていただけると思います！大佐の苦手な物もわかるかも…？
【有坂心花】本編ではなかなか見られない、キャラクターたちの別の素顔が楽しめる作品です！少し気の抜けた表情や、仲間たちとの何気ないやり取りなど、本編とは違う距離感のシーンにぜひ注目していただけたらうれしいです！
【安田啓人】和仁淵力哉役の安田啓人です。『ギャバンの非番』では、本編では観られないキャラクター間の掛け合いを楽しんでいただけると思います。和仁淵のコミカルな面を生かして盛り上げていきますので、ぜひご注目いただけるとうれしいです！よろしくお願いします！
【谷田ラナ】本編ではあまり見られない、キキとコトの素の空気感を楽しんでもらえたらうれしいです！
【入山杏奈】本編では“シゴデキ上司”としてしっかりとした印象の天羽琉唯ですが、『ギャバンの非番』では、そんな本部長の力の抜けたちょっとおちゃめな姿を見ることができます。お楽しみに！
