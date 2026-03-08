日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（３０）が８日に同局系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）に生出演し、３月末で退社することを報告した。年度末を迎え、各局では人気アナの退社が続いている。

岩田アナをめぐっては今年１月に、退社することが判明し、この日の「シューイチ」で正式発表となった。退社後はフリーアナの宮根誠司らを擁する芸能事務所「テイクオフ」に所属することがスポーツ報知の取材で分かっている。岩田アナは慶大卒業後の２０１８年に入社し、わずか半年後から「世界まる見え！テレビ特捜部」の進行に抜てき。所ジョージ、ビートたけしの２人の大御所に挟まれながらも、物怖じしない進行や愛らしい笑顔でお茶の間に親しまれてきた。「シューイチ」の日曜ＭＣなど、現在３本のレギュラー番組を担当し“次期エースアナ”との呼び声も高かったが、３０歳で退社を決断した。

２０２６年に入り、各局で人気アナの退社が相次いでいる。ＴＢＳでは、岩田アナと同じ２０１８年入社だった良原安美アナウンサーが１月末で退社し、３月からは「セント・フォース」に所属してフリーに転身した。同局の看板番組の一つである「サンデージャポン」のアシスタントを務めていた人気アナだった。

大阪・ＡＢＣテレビでも女性アナの退社が続いている。人気旅番組「朝だ！生です旅サラダ」にレギュラー出演していた東留伽（あずま・るか）アナは１月末で退社。東京大学大学院（美学芸術学研究室）での研究も継続しながら、大手芸能事務所「サンミュージック」に所属し、フリーアナウンサーだけなく多角的に活動している。

また「探偵！ナイトスクープ」で４代目秘書を務めている増田紗織アナウンサーも、今月いっぱいで退社することが分かっている。