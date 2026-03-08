実写作品『ゴールデンカムイ』で「再現度が高いと思う俳優」ランキング！ 「玉木宏」を抑えた1位は？
シリーズ累計発行部数3000万部を突破した人気漫画『ゴールデンカムイ』（集英社）。実写化映画では、原作ファンからも「イメージ通り」と評価される俳優の存在が、作品の完成度をさらに高めています。
All About ニュース編集部は2月5〜12日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「実写作品『ゴールデンカムイ』」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実写作品『ゴールデンカムイ』で再現度が高いと思う俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、鶴見篤四郎を演じる玉木宏さんです。奇抜な見た目から実写化は不可能と言われていた鶴見中尉でしたが、完成度の高いビジュアルが大きな話題に。3回に及ぶメイクテストを経た特殊メイクやこだわりの額当て、お約束の脳汁シーンなど、エキセントリックな鶴見中尉を完全再現しました。
映画公開後は演技にも注目が集まり、山崎賢人（※崎はたつさき）さん演じる主人公・杉元を串刺しにする狂気的な怪演やオーラのある佇まいなど、随所で存在感を示しています。
回答者からは「見た目の再現度が高いと感じたから」（30代女性／東京都）、「恐怖を感じる雰囲気が鶴見そのものと感じたから」（40代女性／北海道）、「思わず声が出るくらい演技が原作のままだった」（30代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、主人公・杉元佐一を演じる山崎賢人さんです。不死身の杉元を演じるため、トレーニングで体を鍛えて10kg増量して撮影に臨み、ハマり役と称されました。
また、模擬銃を購入して日ごろから手になじませるなど、ストイックな役作りも話題に。劇中では、軍事練習や日本の武道を生かした激しいアクションシーンにも挑戦しています。
回答コメントでは「表情と目つきが杉元そのものだから」（30代男性／埼玉県）、「杉元の不死身感・真っ直ぐさ・狂気のギリギリ感をしっかり表現しています」（40代女性／埼玉県）、「声質も特徴を捉えていた」（20代男性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
