2位「なんばグランド花月」を抑えた1位は？ 好き・行ってみたい「なんば・心斎橋の観光スポット」ランキング！【2026年調査】
All About ニュース編集部は2月17日、全国10〜60代の男女250人を対象に「観光スポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き・行ってみたい「なんば・心斎橋の観光スポット」を紹介します！
2位：なんばグランド花月／76票2位は「なんばグランド花月」でした。吉本タレントによる漫才や落語、そしてお馴染みの「吉本新喜劇」が年中無休で上演されており、大阪らしい笑いの文化を肌で感じられるスポットです。地下鉄なんば駅から徒歩圏内とアクセスも良く、周辺にはグルメスポットも充実しています。
▼回答者コメント
「お笑い（吉本芸人中心）が好きだけど、なんば花月は行ったことがないから」（40代女性／兵庫県）
「以前行ったことがあり、その時はそこまで期待していなかったが、すごく面白かったためまた行きたい」（40代女性／新潟県）
「一度新喜劇を見てみたいから」（30代男性／大阪府）
1位：道頓堀／87票1位は「道頓堀」でした。巨大なグリコの看板やカニ道楽の動くオブジェなど、フォトジェニックな景観が広がるエリアです。たこ焼きやお好み焼きといった「食い倒れ」の街を象徴する飲食店が軒を連ね、夜にはきらびやかなネオンが川面に反射する、活気あふれる観光名所です。
▼回答者コメント
「大阪と言ったら道頓堀で写真の映えスポットだから」（40代女性／兵庫県）
「名前をよく聞く、グリコが有名なので行ってみたい」（20代男性／鹿児島県）
「大阪らしい活気を一番感じられる場所だと思うからです。飲食店やショップが多く、歩いているだけでも楽しい雰囲気があります。観光客でにぎわうエリアですが、写真映えするスポットも多く、一度は訪れてみたいと感じました」（40代男性／北海道）
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)