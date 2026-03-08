MLB公式がスクーバルの会見動画を公開、背景には日本のスポンサー企業がずらり

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表に名を連ねるタリック・スクーバル投手の記者会見での“ある光景”が、日本のファンの間で大きな話題を呼んでいる。ドジャースの大谷翔平投手について語る米国のエース左腕だが、その目の前には「お〜いお茶」が置かれ、背景のパネルには日本のスポンサー企業がずらり。SNS上では「さも当然みたいに」「まるで日本だな」と驚きの声が相次いでいる。

MLB公式X（旧ツイッター）は、米国代表として出場しているスクーバルが会見に応じる様子を動画で公開した。メジャーリーグを代表する左腕が大谷について語る貴重なシーンだが、日本のファンの視線はスクーバルの周囲に集まっていた。

スクーバルの目の前の机には、見慣れた緑色のペットボトル「お〜いお茶」が置かれていた。さらに、背景のスポンサーパネルには「伊藤園」「三菱UFJ銀行（MUFG）」「興和（コーワ）」「JAL」と、大谷と契約を結んでいる日本企業のロゴが所狭しと並んでいた。米国代表の会見にもかかわらず、まるで日本で行われているかのような空間が出来上がっていた。

この異例の光景に、SNS上の日本の野球ファンもすぐさま反応した。「なんでアメリカの会見の場にさも当然みたいにおーいお茶置いてあるのさ」「これアメリカでの記者会見よね？」「何が起きてるんだ」と、状況を理解できずに混乱する声が殺到した。

さらに、大谷の影響力の大きさを改めて実感したファンからは、「記者会見場におーいお茶があって、後ろのパネルには伊藤園と三菱UFJ銀行に興和にJAL。まるで日本だな。まあ全て大谷さんと契約してるんだけど」「日本で会見してるのかと思ったくらい日本のスポンサーばっかりだな」といったコメントも寄せられた。「シーズン中のおれらを体験してるのとおーいお茶気になる」「おーいお茶飲んでる」と、グラウンド外でも圧倒的な存在感を放つ大谷と日本企業の進出ぶりに感嘆する声が続出していた。（Full-Count編集部）