“ミスター完投”こと元巨人投手の斎藤雅樹氏とオイシックス・桑田真澄ＣＢＯが８日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。

番組では、７日に東京ドームで行われた「ＷＢＣ １次ラウンドＣ組」で日本が８―６で韓国を破り大会２連勝を決めたことを報じた。

この試合で巨人の大勢投手が登板して無失点で試合を締めた。

司会を務める膳場貴子アナウンサーは、斎藤氏に「侍ジャパンの抑えは大勢投手で決まりでしょうか」と質問した。

「そうですね。やっぱり大勢があのメンバー的に言っても、リリーフ専門の人があんまりいないんですね。大勢と松本投手と、あと藤平投手ですね。ですから、やっぱり大勢がやっぱり経験値からいってもやるのが一番いいかなと思いますね」と解説していた。

さらに出演者から「斎藤さんも同じサイドスローのピッチャーでしたけれども、大勢投手はどんな投手ですか？」と聞かれ、斎藤氏は「やっぱり、真っすぐが一番彼の魅力ですから」と解説し「真っすぐがいい時は、だいたい抑えられます」とし「桑田が教えていますから大丈夫です」と太鼓判を押すと桑田氏は笑顔を浮かべスタジオは和やかなムードに包まれていた。

桑田氏は、２０２１年１月に巨人の一軍投手チーフコーチ補佐に就任。２２年は、投手チーフコーチ。２３年は、ファーム総監督。２４年は、二軍監督。２５年のシーズン後に退団した。大勢は、２１年のドラフト１位で巨人に入団し桑田氏の指導を受けていた。