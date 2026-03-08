スコアブックの記入に必要な最低限のルール5選【スコアラー豆知識/NPB監修】

スコアブックの記入に必要な最低限のルール

バッターが早ければセーフ送球が早ければアウト

バッターはボールを打ったら一塁へ走る。守備側はゴロを捕って一塁へ送球。どちらが早いかによって、アウト、セーフが決まる。

一塁、二塁、三塁と進み本塁へ帰ると得点になる

ランナーは、一塁から二塁、二塁から三塁と、先へ先へと進塁することを目指す。途中でアウ トにならずに、本塁まで帰れば得点になる。

フライになった打球をノーバウンドで捕ればアウト

バッターが打ち上げた打球のことをフライという。守備側の選手が、フライをノーバウンドで捕ると、アウトになる。

アウトが3つで攻守交代「チェンジ」

アウトが3つで、攻守が交代する。これを「チェンジ」という。攻撃側は、3アウト前に得点を狙う。守備側は、その前に3アウトを目指す。

スコアラー豆知識

同時はセーフ

ランナーが早ければセーフ。送球が早ければアウト。では同時は?ルールブックには「打者走者が一塁に触れる前に、その身体または一塁に触球された」らアウ トと書かかれている。つまり「同時ならセーフ」ということになる。

出典：『少年野球 スコアのつけ方』監修/一般社団法人 日本野球機構(NPB)