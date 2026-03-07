「ヱビス クリエイティブブリュー」第12弾、藍師・染師のブアイソウがパッケージを担当
新作は、ヱビスが135年の歴史の中で培ってきた技術を活かしながら、既存の在り方にとらわれない新たなビールのおいしさや楽しさに挑戦するライン「CREATIVE BREW」の第12弾として発表。藍染の魅力を伝えるため、現代的な要素を加えアップデートを続ける藍師・染師ブアイソウの楽しみながら向き合う姿勢に、ヱビスが共鳴し実現した。パッケージは、ブアイソウがデザインした藍染作品をベースに製作。缶資材業界初となる印刷技術「Rmagic」を用いて、藍染の濃淡や生地の質感を缶体に表現する。
発売を記念して、商品誕生までの軌跡を展示する「藍とヱビスの工藝展-YEBISU DYED BY BUAISOU-」を開催。4月15日から6月1日まで、YEBISU BREWERY TOKYOで藍染の工程を体験できるワークショップや、ブアイソウと共同で開発した特別醸造ビール「花より出でて花より香し」、Tシャツやバンダナといったオリジナルグッズの販売を行う。
■藍とヱビスの工藝展 -YEBISU DYED BY BUAISOU-
日程：2026年4月15日（水）〜6月1日（月）
会場：YEBISU BREWERY TOKYO
所在地：渋谷区恵比寿4-20-1
時間：平日：12:00〜20:00
土日祝：11:00〜19:00
定休日：火曜日（祝日の場合は翌日）
■YEBISU×BUAISOU WORKSHOP in YEBISU BREWERY TOKYO
日程：2026年4月25日（土）、4月26日（日）
会場：YEBISU BREWERY TOKYO
所在地：渋谷区恵比寿4-20-1
時間：4月25日（土）10時00分〜12時30分、14時00分〜16時30分
4月26日（日）10時00分〜12時30分、14時00分〜16時30分
参加費：2万2000円
特設サイト