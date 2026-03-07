「ヱビス クリエイティブブリュー」第12弾、藍師・染師のブアイソウがパッケージを担当

サッポロビールが、藍師・染師「ブアイソウ（BUAISOU）」とコラボレーションした「ヱビス クリエイティブブリュー 藍想う（あいおもう）」を4月14日に発売する。350ml缶は全国、20L樽はYEBISU BAR、TAPS BY YEBISU、九州日田工場で、数量限定販売となる。

新作は、ヱビスが135年の歴史の中で培ってきた技術を活かしながら、既存の在り方にとらわれない新たなビールのおいしさや楽しさに挑戦するライン「CREATIVE BREW」の第12弾として発表。藍染の魅力を伝えるため、現代的な要素を加えアップデートを続ける藍師・染師ブアイソウの楽しみながら向き合う姿勢に、ヱビスが共鳴し実現した。パッケージは、ブアイソウがデザインした藍染作品をベースに製作。缶資材業界初となる印刷技術「Rmagic」を用いて、藍染の濃淡や生地の質感を缶体に表現する。

発売を記念して、商品誕生までの軌跡を展示する「藍とヱビスの工藝展-YEBISU DYED BY BUAISOU-」を開催。4月15日から6月1日まで、YEBISU BREWERY TOKYOで藍染の工程を体験できるワークショップや、ブアイソウと共同で開発した特別醸造ビール「花より出でて花より香し」、Tシャツやバンダナといったオリジナルグッズの販売を行う。

■藍とヱビスの工藝展 -YEBISU DYED BY BUAISOU-

日程：2026年4月15日（水）〜6月1日（月）

会場：YEBISU BREWERY TOKYO

所在地：渋谷区恵比寿4-20-1

時間：平日：12:00〜20:00

土日祝：11:00〜19:00

定休日：火曜日（祝日の場合は翌日）

■YEBISU×BUAISOU WORKSHOP in YEBISU BREWERY TOKYO

日程：2026年4月25日（土）、4月26日（日）

会場：YEBISU BREWERY TOKYO

所在地：渋谷区恵比寿4-20-1

時間：4月25日（土）10時00分〜12時30分、14時00分〜16時30分

4月26日（日）10時00分〜12時30分、14時00分〜16時30分

参加費：2万2000円

特設サイト