浜田雅功、体調不良で休み→「元気になりました」姿に反響 『ごぶごぶラジオ』インフルエンザで休演から復帰
ダウンタウン・浜田雅功が、6日放送のMBSラジオ『ごぶごぶラジオ』（深0：40）に出演し、療養からの復帰を報告した。
【写真】「元気になりました」 浜田雅功『ごぶごぶラジオ』復帰収録の様子
浜田は、2月20日、27日放送回を欠席していた。この日は元気に登場して「ちょっとインフルエンザになったんで」と明かし、「おかえりなさい」と迎えられた。体調について「大丈夫」とし、和気あいあいとトーク。
同番組の公式Xでは「体調不良でお休みしていた浜田さんも元気になりました」とスタジオの写真を添えて、浜田の近況を伝えた。
リスナーからは「浜田さん、お帰りなさい」「浜ちゃんおかえりー！」「浜ちゃん元気でなにより！！！！」など、多数の声が寄せられた。
【写真】「元気になりました」 浜田雅功『ごぶごぶラジオ』復帰収録の様子
浜田は、2月20日、27日放送回を欠席していた。この日は元気に登場して「ちょっとインフルエンザになったんで」と明かし、「おかえりなさい」と迎えられた。体調について「大丈夫」とし、和気あいあいとトーク。
同番組の公式Xでは「体調不良でお休みしていた浜田さんも元気になりました」とスタジオの写真を添えて、浜田の近況を伝えた。
リスナーからは「浜田さん、お帰りなさい」「浜ちゃんおかえりー！」「浜ちゃん元気でなにより！！！！」など、多数の声が寄せられた。