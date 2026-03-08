オイシックス・桑田真澄ＣＢＯが８日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。

番組では、７日に東京ドームで行われた「ＷＢＣ １次ラウンドＣ組」で日本が８―６で韓国を破り大会２連勝を決めたことを報じた。

また、初戦の台湾戦で先発し勝利投手となったドジャースの山本由伸投手を桑田氏が先月、ドジャースのキャンプ地アリゾナで取材したＶＴＲを放送した。

桑田氏は山本を「もう非常に丁寧にピッチングキャッチボールをしていて、びっくりしましたね」と絶賛した。

さらに山本の「データを見るとですね。メジャーリーグでスピードも変化球もすべて平均値なんですよ。真ん中ぐらいなんですね。山本君よりも速いボール、いい変化球投げるピッチャーいいるんですけど、じゃあ、なぜ勝てるかというと、コントロールがいいんですよ」と指摘した。

続けて「そのコントロールの精度とかですね。当然スピードも上げる。あとは変化球の精度も高めていくっていうことで、自分の体に向き合ってるなっていう…その丁寧さに非常に僕はびっくりしましたね」と解説していた。