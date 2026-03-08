重圧のかかる初戦をゼロで抑えた。

山本由伸（27=ドジャース）が6日の1次ラウンド・台湾戦に先発。3回途中、53球を投じたところで、2番手の藤平尚真にマウンドを譲った。

打者11人に対し、無安打ながら3四球と制球に苦しんだ。侍ジャパンは二回に大谷の満塁弾を含む大量10得点。長い攻撃時間でイニング間が間延びする難しいマウンドだったが、藤平の助けも借りて、無失点でチームの初戦勝利に貢献した。

その山本、今回のWBCでは、ドジャースから厳しい投球制限を設けられているとみられている。この日の試合前、米メディア「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者が自身のXに、「デーブ・ロバーツは山本由伸が侍ジャパンのために3イニング投げる予定だと語った」と投稿。1次ラウンドは65球の球数制限があるが、それより少ない50球程度で降板するともっぱらだった。48球を投げて新たな打者を迎えた際に、能見投手コーチがマウンドに向かい、その打者との対戦を終えてマウンドを降りたのを見ても、ロバーツ監督の発言は、山本の投球制限を裏付けるものといえる。

実際、井端監督は山本を日本代表に招集するにあたり、ドジャースに対して登板数、投球数の上限を設定した上で、オファーしているという。

「順当にいけば、次は米国で行われる準々決勝（日本時間15日）に先発。これでお役御免になるとみられています。その準々決勝は80球の球数制限があるが、メジャーの先発投手は、公式戦初登板時は80球程度で降板するケースが少なくない。そこまでが限界でしょう。まして山本は昨季、チームで唯一、開幕からローテを守り、ワールドシリーズでは中0日登板するなど、獅子奮迅の働きを見せた。ド軍は今季、山本を開幕ローテで起用したい。疲労の回復が最優先である以上、WBCには出場してもらいたくなかったのが本音。井端監督はそれを見越して、登板機会は初戦と準々決勝の2度、球数にも制約を設ける“条件付き”で山本の招集にこぎつけたといわれています」（放送関係者）

前回2023年大会で決勝戦に登板した大谷、ダルビッシュは当初、決勝ラウンドで投げる予定はなかった。あくまで2人が所属球団に直訴したことで、出場が許可された。

「山本は出場条件がある以上、決勝戦での登板は難しいでしょう」とは、前出の放送関係者。日本が順当に勝ち上がり、決勝戦で米国と対戦することになっても、「山本対ジャッジ」の夢対決は見られそうにない。