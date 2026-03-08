【小林至教授のマネーボールQ&A】#20

【もっと読む】日本がMLBの“金ヅル”から脱却できない意外な事情

【Q】5日に開幕した第6回WBC。回を増すごとにメジャーリーガーの出場も増えているものの、一方で「保険」を理由にはじかれる選手も少なくない。自国出身の選手が大量に不参加を言い渡されたプエルトリコはボイコットを示唆したほどだ。出場選手たちを悩ませるWBCの保険制度、具体的にどうなっているのでしょうか？

【A】 回を重ねるごとに熱量が上がり、W杯や五輪のように「国を背負う空気」が出てきました。その矢先に、保険の都合で“出られません”。選手やチームはもちろん、ファンが困惑するのも無理はありません。

とはいえ、実務の世界ではWBCはMLBと選手会が運営するビジネス。保険は避けて通れません。大会運営の支出の中でも保険料が最大のウエートを占め、今回は100億円を超えるとみています。球団側からすれば、選手は「高額資産の短期貸し出し」。主催者は万一の故障に備え、所属球団に補償する必要があります。その結果、故障時には野手は最大2年、投手は4年分の年俸を補償する設計になっている、というのが大枠です。

問題は、その審査が今大会は特にシビアに見えることです。故障歴や手術歴のある選手はリスク区分で不利になりやすく、長期の負傷者リスト入りや手術歴があると対象外になり得る。さらに「37歳」を境に保険が付かなくなる、という運用も伝えられています。結果として、プエルトリコが主力級を複数欠くなど戦力編成そのものを揺さぶり、ボイコット示唆にまで発展しました。これは“保険がチームをつくっている”と言っていい状況です。

しかも、ここには「公平性」の火種まであります。ヤンキースのアーロン・ジャッジやツインズのバイロン・バクストンは長期離脱歴がありながら保険が認められた一方、ラテンアメリカ勢は厳格に適用されているとの受け止めがあり、ベネズエラのミゲル・ロハスは「メジャーではプレーできるのに代表には出られないのはおかしい」と嘆きました。

もちろん、審査は個別事情の積み上げでしょう。ただ、外から見ると“線引き”が見えづらい。だから不信感が生まれるのです。

なぜここまで厳しくなるのか。

答えは、過去の大会で現実に起きた高額支払いにあります。2023年大会では、ホセ・アルトゥーベが死球で右手親指を骨折し、シーズン開幕から43試合を欠場。WBCの保険を取りまとめるNFP（世界トップクラスの保険ブローカーであるAONグループ傘下）は、欠場43試合分、すなわち年俸の約26％に当たる770万ドル（現在のレートで約12億円）をアストロズに支払いました。また、エドウィン・ディアスは祝福の輪で着地した際に膝の腱を断裂して全休となり、年俸丸々、1725万ドル（同27億円）の保険金が支払われました。

言うまでもなく、こういう事故が続けば保険料は上がります。引き受け基準が厳しくなるのも同じ理屈です。

そして、ここからがWBCのジレンマです。大会が「大儲けできるビジネス」になるまでには時間がかかる。だからこそ主催者は30球団オーナーに「赤字は出さない」「国際化への先行投資だ」と説明して開催の了解を取り続けており、保険を赤字覚悟で無制限に積み増すわけにはいきません。オーナー会議で「赤字でも続けるべきだ」が通る状況ではないのです。

一方で、野球の国際化を掲げる大会にスターは不可欠です。保険が付かなくても球団がリスクを引き受ければ出場できる“抜け道”はありますが、現実には簡単ではない。今回、保険問題が表面化したことで、別ルートで保険を手当てする動きや、球団・代理人が水面下で調整する余地も指摘されていますが、万能薬ではありません。

結局、主催者がMLBである限り、保険とスター出場の綱引きは続きます。真の国際大会には第三者性と透明性が必要で、今大会の騒動はその成長痛だと私はみています。

（小林至／桜美林大学教授）

◇ ◇ ◇

ところで、日本はWBCの開催のために莫大なカネを拠出しているにもかかわらず、どうして主催に加われないのか。いつまでも「便利な金ヅル」から脱却できない事情とは、いったいどのようなものなのか。

●関連記事【前回を読む】…では、それらについて詳しく報じている。