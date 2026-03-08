メジャーには暗黙のルールがたくさんある。

【友成氏コラム】キャンプ地として潤うアリゾナは戦々恐々 労使協定の成り行き次第で地場産業に重篤ダメージ

その代表格が、ノーヒットノーランをバントで阻止してはいけない、大差のついたゲームで四球を選んではいけない、乱闘の時はブルペンの投手も全員駆け付けないといけない、本塁打を打った打者は相手の反発を買うような示威行為をしてはいけない、といったもので20種類以上ある。

その中には、現実にそぐわなくなったものも少なくない。その最たるものが、本塁打を打ったあと、相手の反発を買うような行為をしてはいけないというルールだ。これには本塁打を打ったあと派手にバットを放り投げる「バットフリップ」、打ったあと、打席に立ったまま打球を目で追い、球場が沸いてから走り出す「レイトトロット」、本塁打を打ってダイヤモンドを回りながらガッツポーズを何回もやったり、神にささげる十字を切ったりするため1周する時間が長くなる「スロートロット」が含まれる。

「バットフリップ」は以前から普通に行われている。大谷翔平も会心の一発が出た際にはやるが、これは喜びから自然に出たものなので誰も問題にしない。相手チームが怒るのは、度を越したケースだ。その時は、相手チームから報復される。

2015年のポストシーズンでブルージェイズのホセ・バティスタは試合を決める3ランを放ったあと、「どうだ」と言わんばかりに相手のレンジャーズベンチを一瞥してバットを回転させながら放り投げた。

すぐシーズンが終わったため、制裁は翌年5月に持ち越され、一塁走者のバティスタが次打者の内野ゴロでベースカバーに入った二塁手オドーアに足刈りスライディングをかましたところ、オドーアが襲いかかってきて右のフックをバティスタの顔面に叩き込み、派手な立ち回りになった。

「レイトトロット」で制裁を受けたのは19年当時、レッズに在籍していたデレク・ディートリック。

パイレーツ戦でディートリックは文句なしのホームランを打ったのに、打席に立ったままほれぼれした表情で打球の方向に目をやってから、おもむろに走り出した。パイレーツの捕手セルベッリが、戻ってきたディートリックに「目障りだから、早く走り出せよ」と文句を言ったところ「うるせえ」と返されたので、パイレーツは次の対戦で投手が死球をお尻に叩き込んで制裁した。

MLBは遅いホームラントロット（ダイヤモンドを1周すること）が試合時間を長引かせる一つの要因になると見てスタットキャストデータで、全選手のホームラントロットの平均時間を公表している。ちなみに大谷翔平は23.9秒とメジャー平均を少し上回る程度だが、鈴木誠也は22.0秒でかなり速い方だ。