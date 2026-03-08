生まれも育ちも東京の東村山市。同郷の志村けんを尊敬している。入門の際は東村山駅前にある志村けんの銅像に頭を下げて、地元の銘菓「だいじょぶだァー饅頭」を手土産に、玉ノ井部屋の門を叩いた。

【丸わかり名鑑】欧勝海成矢は「今どき珍しい本格派」…実家は銭湯、中高の先輩は横綱大の里

本人は「東村山といえば、志村けんか羽出山かと言われるくらい活躍したい」と話しており、志村けんの兄とも交流がある。「いずれは志村けんさんの柄が入った化粧まわしを締めたい」と語っていた。もっとも、肝心の相撲で「自分の殻を破り切れていない」ともっぱら。190センチを超える長身に、長いリーチを生かした突っ張りが武器。まるで曙を彷彿させる、と言いたいところだが……。

若手親方が言う。

「リーチはともかく、パワー不足。もう少し体重を増やせば、一発ごとの突き押しの威力も増すでしょう。将来が楽しみな力士であることは間違いない。ただ、体重以上に問題なのが引き癖。相手を押し切れないとすぐに体を引いてはたいてしまい、墓穴を掘る。懐が深いので引き技を決めやすいとはいえ、条件反射で引く癖は修正すべきです。性格もマジメで、負けると考え込んでしまうタイプ。そのあたりをうまく改善できれば、化ける力士です」

負けても「だいじょぶだァー」と開き直るくらいのメンタルが欲しいところだ。

▽羽出山将（はつやま・しょう）

●本名同じ

●1999年、東京都東村山市出身

●194センチ、141キロ

●最高位は現在

●「羽出山」姓は全国約20人の珍名。本名で相撲を取っているのは「この名字を広めたい」という本人の希望によるもの