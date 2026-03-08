【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#54 （2026年1月23日付け紙面に掲載）

昔はバッグを担いだプロには男女を問わず、必ず年賀状を出していたし、先方からもけっこうな枚数が届き、元日の楽しみでした。近年は「年賀状じまい」とやらで、ハガキはほんの数枚。メールでの挨拶が5、6人から届くくらいです。僕が書く年賀状の枚数もずいぶん減りました。

さて、国内ツアーの開幕はまだ先ですが、すでにキャディーをする選手は決まっています。今季序盤は、森山友貴君と永嶋花音ちゃんのバッグを担ぎます。2人とは昨年何度もコンビを組んだことがあり、シーズン終了前からオファーをいただきました。一緒に戦う試合では優勝を目指して全力でサポートします。

人にもよりますが、シード選手なら前年の秋くらいにはプロキャディーに連絡しているはずですから、男女ともすでに開幕戦の相棒は決まっているに違いありません。

開幕までは例年通り、静岡の菊川カントリークラブでキャディーのアルバイトをしています。

このバイトはハウスキャディーですが、それとは別に、僕のYouTubeを見て、「梅ちゃんのキャディーでプレーしたい」という方のご要望にもお応えしています。

このオフはさらに、「僕と一緒にゴルフをしませんか」という企画をスタートさせました。

僕がゴルフをしたいというわけじゃないですよ。これまでキャディーをした方たちから「私らのボールを捜したり、クラブを拭いたりともろもろ仕事があるため、梅ちゃんがキャディーだとゆっくり話ができない」という声を多数いただいたからです。

ちなみに、僕を入れて4人で回る場合の料金ですが、お客さんは正規のプレーフィ以外に、1人1万円（税別）頂きます。これが僕のプレーや食事代、交通費等になります。

先週、3人のお客さんと静岡県内のコースを回りました。僕のキャディーでプレーしたことがあるリピーターの方々で、北海道（帯広）からの参加者もいるんですよ。今回はゴルフ談議に花が咲き、楽しいひとときでした。

ゲンダイの記者さんは、「梅原さん、一緒にゴルフをしてお金がもらえるなんてプロゴルファーみたいじゃないですか」と言いますが、僕はゴルフがうまいわけじゃないし、当たり前ですが、レッスンもできません。プレー中や乗用カートの中、食事中などに男女のツアーネタで楽しんでもらうのが趣旨です。

この企画は1年を通して行う予定です。プレーは試合がない月曜日などを考えています。興味がある方は、僕のYouTube「梅チャンネル」から申し込んでください。

（梅原敦／プロキャディー）