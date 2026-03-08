【今週グサッときた名言珍言】

（7）とんねるず石橋貴明の"一言"がトドメに 睡眠不足と過労で声が裏返って大号泣

「永野さんに“とんねるずごっこ”って批判されました。おめえらカッコよくねえからって」

（石田たくみ／テレビ東京系「あちこちオードリー」2月18日放送）

「今、若手が目指すべきお笑い芸人の先輩は、カミナリさんなんじゃないか」と吉住は言う。カミナリは漫才を評価されて世に出て、現在も舞台に立ち、ウケ続けている。地元で冠番組も持ち、YouTubeではたばこを吸いながらゲームをしたり、家族みんなでハワイに行ったり、やりたい放題。それが支持を集めている。芸人の理想的な姿だというのだ。

そんなカミナリに対し、事務所の先輩である永野から言われた言葉を石田たくみ（37）が明かした一言を今週は取り上げたい。実際、相方の竹内まなぶ（37）は、とんねるずを小・中学生の頃に見て「悪ふざけしてお金をもらってるみたいに思えて。悪ふざけを商品にする演技力というか、悪ふざけを昇華させているのがカッコいいなってホントに憧れた」（オリコン「ORICON NEWS」2021年5月15日）。

カミナリは、永野がブレークしたのを見て「隣にいた人がテレビに出れるようになったのを目撃した」（テレビ朝日系「証言者バラエティ アンタウォッチマン！」22年4月4日）と刺激を受けて、コントから漫才に転向する。

その際、永野から「地元の言葉を使え」というアドバイスを受けた。だが、北関東の方言漫才といえばU字工事のイメージが強い。差別化するために、栃木ネタをする彼らに対し、カミナリはなまっているだけで、地元ネタはしないという方針を立て、永野ブレークの翌16年に「M-1」決勝進出を果たしたのだ。

わずか1年ほどで、どつき漫才を完成させた裏には、またも永野のアドバイスがあった。「頭叩いてバイオレンスに見えるから、カミナリは田舎から出てきてるから、おばあちゃんとか、お母さんとか、家族とか、ほっこりするようなボケ、セリフを入れてったら、バイオレンスが中和されるんじゃないか」（「証言者バラエティ アンタウォッチマン！」22年4月11日）と。

確かに、今はYouTubeの方がやりたいことはできると言う、たくみだが、「でも、俺らはテレビっていう難しい媒体で好きなことをやって、『テレビで何やっちゃってるの？』って言われるのがひとつの目標」（「ORICON NEWS」=前出）だと語っている。「テレビが一番夢が詰まってるっていまだに思ってますし、『何かやりたいことがありますか』って聞かれたら、まず『テレビで』っていうのが出てきます」（同前）とまなぶも言う。

そんな、まなぶの夢は「副業をせずにお笑いだけでプライベートジェットを買うこと」（テレビ東京系「あちこちオードリー〜春日の店あいてますよ？〜」20年11月24日）。「悪ふざけ」をテレビに取り戻す。それが、カミナリの“野望”なのだ。

（てれびのスキマ 戸部田誠／ライタ―）