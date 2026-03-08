『仮面ライダーゼッツ』第2章スタート 『エージェント美浪』も新たなミッション 『ぷち旅ライダーゼッツ』がTTFCで配信
8日に『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ「Case1〜3」を一気に振り返る“アンサー”オーディオコメンタリー（副音声）と、スピンオフミニドラマシリーズ『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER'S SUBSTORY エージェント美浪』の新章「Mission5-1」が東映特撮ファンクラブ（TTFC）で会員見放題配信となる。さらに、ゼッツキャストがぷち旅行を堪能する『行くゼッツ!!ぷち旅ライダーゼッツ』が15日から配信されることが決定した。
【写真】『行くゼッツ!!ぷち旅ライダーゼッツ』で仲良く旅行へ
第25話から新章に突入した『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ本編をさらに楽しめるように、テレビシリーズ「Case1〜3」を一気に振り返る特別なオーディオコメンタリー（副音声）をTTFCで限定配信される。出演は、谷中寿成プロデューサーと湊陽祐プロデューサー。そして、残念ながら出演できなかった上堀内佳寿也監督に代わり、小道具スタッフとしてシリーズ冒頭からゼッツに携わる新庄凜々子がスタッフ＆ファン代表として出演する。放送当時はまだ語ることのできなかった裏設定を、ネタバレ上等で語り尽くす。
『エージェント美浪』も新章へ突入。美浪がマネジメントする芸人・ツトムは「ボマー先輩」として大活躍中。そんな中で美浪に課せられた新たなミッションは、自身が働く鶴亀芸能の社長・鶴多一亀を芸人として売り出すこと？美浪は破産の危機を乗り越えられるのか？
さらに、『行くゼッツ!!ぷち旅ライダーゼッツ』は『仮面ライダーゼッツ』レギュラーキャストの今井竜太郎、堀口真帆、三嶋健太、小貫莉奈、八木美樹の5人がぷち旅行。移動中の社内での雑談やゲームで大盛り上りする様子など、見どころ満載となっている。
