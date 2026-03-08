¿®Ä¹¤Ç¤â½¨µÈ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÄÅ·ºÍ·³»ÕŽ¥ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤¬¼é¤ê¤ò¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¸Ç¤á¤¿»³¾ë¤òÂ©»Ò¤«¤é¸¥¾å¤µ¤ì¤¿Éð¾¤ÎÌ¾Á°
¢£Å·ºÍ·³»Õ¤¬Éã¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿»³¾ë
Âè5²ó¡¡ÊîÄó»³¾ë¡Ê´ôÉì¸©¿â°æÄ®¡Ë
¤Ä¤¤¤Ë¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ë¤âÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÎ¾Ê¼±Ò¡×¤È¤·¤Æ¡¢½¨µÈ¤ÎÊÒÏÓ¤È¤Ê¤êÅ·²¼¼è¤ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿Ì¾¾¡£º£²ó¤ÎÂç²Ï¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¿ûÅÄ¾Úö¡£¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿´éÎ©¤Á¤ÎÀÚ¤ì¼Ô¤ÎÉ÷ÂÎ¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÆ¬¤ÎÀÚ¤ì¤ëÈ¾Ê¼±Ò¤é¤·¤¤È¾Ê¼±Ò¤È¤¤¤¨¤ë¡£
È¾Ê¼±Ò¤Ï¤Ï¤¸¤áºØÆ£²È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Î¤ÁÈþÇ»¹¶¤á¤Ë¤è¤ê°ðÍÕ»³¾ë¤¬Íî¾ë¤¹¤ë¤È¡¢¿¥ÅÄ²È¤Ë¹ß¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½¨µÈ¤Ë»Å¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÈþÇ»¤Î¹ëÂ²¡¦ÃÝÃæ»á¤Îµï¾ë¤Ï¡¢À¾ÈþÇ»¤Ë¤¢¤ëÊîÄó»³¾ë¡Ê¿ÞÉ½1¡´ôÉì¸©¿â°æÄ®´ä¼ê¡Ë¡£È¾Ê¼±Ò¤ÎÉã¡¦ÃÝÃæ½Å¸µ¤¬¡¢¸µ¡¹¤Î¾ë¼ç¡¦´ä¼ê»á¤òÌÇ¤Ü¤·¡¢1559¡Ê±ÊÏ½2¡ËÇ¯¤ËµòÅÀ¤È¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡£ÊîÄó»³¤ÎÉ¸¹â¤Ï401m¡¢Èæ¹â¤Ï335m¡£Ï¼¤«¤éÅÐ¤ë¥ë¡¼¥È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ËÌ¤Ø±ª²ó¤¹¤ëÎÓÆ»¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤ÐÃæÊ¢¡¢É¸¹â350m¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤Ï¼Ö¤ÇÅÐ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
½¨µÈ¤Ë»Å¤¨¤Æ³ÆÃÏ¤òÅ¾Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢È¾Ê¼±Ò¤¬¼«¿È¤Îµï¾ë¤È¥»¥Ã¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÊîÄó»³¾ë¤¬¡¢Àï¹ñ¤Î»³¾ë¤ÎÃæ¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¤Û¤É¸ÄÀÅª¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¼ç³Ô¤Ï¸«À²¤é¤·¤ÎÍø¤¯¹¥Î©ÃÏ
¤Þ¤º¤Ï»³ÄºÉô¤Ë¤¢¤ë¼ç³Ô¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¼ç³Ô¤ÎÅì¤Ï¹ø¶ÊÎØ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î²¼¤ÏÃÇ³³¡£¼«Á³ÃÏ·Á¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âËÉ¸æÎÏ¤Ï½¼Ê¬¤À¡£Ç»ÈøÊ¿ÌîÊýÌÌ¤«¤é¹¶¤áÅÐ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÃÇ³³¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
Ä¯Ë¾¤Ï¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë³«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç»ÈøÊ¿Ìî°ìÂÓ¤ò¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¾ë¤«¤éÆîÅì¤òÄ¯¤á¤ë¤ÈÇ»ÈøÊ¿Ìî¡¢ÆîÀ¾¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È´Ø¥ö¸¶¡£ÈþÇ»¤äÈøÄ¥¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢´Ø¥ö¸¶ËßÃÏ¤â¸«À²¤é¤»¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤Î¶á¹¾¤Þ¤Ç¤â¤Ë¤é¤ß¤ò¤¤«¤»¤é¤ì¤ë¹¥Î©ÃÏ¡£¤³¤³¤òÃ¥¤Ã¤ÆËÜµò¤È¤·¤¿ÃÝÃæ½Å¸µ¤ÎÀïÎ¬´ã¤Ï·ÉÉþ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·ì¤ò°ú¤¯È¾Ê¼±Ò¤â¤Þ¤¿¡¢ÊîÄó»³¾ë¤Î²ÁÃÍ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£ÊîÄó»³Äº¤Ë¤Ï¸æÅÂ¤¬¤¢¤Ã¤¿
¤Á¤Ê¤ß¤Ë2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ç³ÔÉôÊ¬¤Ë¤Ï¸æÅÂ¤Î°ä¹½¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿»þ¤ÏÏ¼¤Î´Û¤Ë½»¤ß¡¢Èó¾ï»þ¤ÏÎ¢¤Î»³¾å¤Ë¤¢¤ëµÍ¤Î¾ë¤ËäÆ¾ë¤¹¤ë¡£Àï¹ñ»þÂå¤ÎÉð¾¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç´Û¤È¾ë¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢È¾Ê¼±Ò¤Ë¤Ï¤½¤Î¾ï¼±¤¬¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¾ïºßÀï¾ì¡×¤È¤¤¤¦¿´¹½¤¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£Æó½Å¤«¤È»×¤¤¤¤äY»ú¤Î¶õËÙ
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤â½¼Ê¬¤ËÊîÄó»³¾ë¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Ö¤ê¤¬¤ï¤«¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¾ë¤Î¸ÄÀ¤ÎÀ¨¤µ¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»³¾å°ìÂÓ¤Ë¤Ï¡¢¤á¤¯¤ë¤á¤¯ÅÚÌÚ°ä¹½¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¼Â¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¼ç³Ô¤Ï¸«»ö¤ÊÊ¿ÃÏ¤Ë²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èøº¬Â³¤¤ËÆî¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢ÎÙ¤ê¹ç¤¦¶ÊÎØ¤È¤Î´Ö¤ò³Ö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¶õËÙ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¼¤¯¡¢¤·¤«¤âÆó½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÐÌÌ¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¶ÊÎØ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ò¤Ö¤Ã¤¿»Â¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î²£Éý¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Ï¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤â¡¢¤³¤³¤Ï¼ç³Ô¤«¤é¤¹¤°¤½¤Ð¤ÎÃæ¿õÉô¡£ÄÌ¾ï¡¢¾ë¤ÎÃæ¿õÉô¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¶õËÙ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Æó½Å¤Î¶õËÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆó¤Ä¤Î¶ÊÎØ¤ËÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎËÙ¤òËä¤á¡¢¹âÄãº¹¤òÄ´À°¤·¤Æ°ì¤Ä¤ÎµðÂç¤Ê¶ÊÎØ¤È¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤êÊ¼»Î¤ÎÃóÆÖ¤·¤ä¤¹¤¤¶õ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£°ìÂÎ¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÆó½Å¶õËÙ¤òÀß¤±¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¢£ÅÐ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅ¨¤ò¶´¤ß·â¤Á¤Ë¤¹¤ë
¤½¤·¤Æ¤è¤¯¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æó¤Ä¤Î¶õËÙ¤ÏY»ú¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¹çÎ®¤·¤¿Àè¤ÎËÙÄì¤Ï¡¢³³²¼¤«¤éÅÐ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅÐ¾ëÏ©¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤ò¶´¤ß·â¤Á¤Ë¤¹¤ë¹½Â¤¤À¤È»×¤¨¤Ð¡¢°ì±þÇ¼ÆÀ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Éý¤ò¶¹¤á¡¢¿¯Æþ¤¹¤ëÅ¨¤ÎÀª¤¤¤òºï¤°¤¿¤á¤Î¹½Â¤¡¢¸×¸ý(¤³¤°¤Á)¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Ê£»¨¤ËÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¿©°ã¤¤¸×¸ý¤Î°ì¼ï¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¿©°ã¤¤¸×¸ý¤ÏL»ú¤ÈµÕL»ú¤ò¸ß¤¤°ã¤¤¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿·Á¾õ¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤êÊîÄó»³¾ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¹½Â¤¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡£
¢£µðÂç¤À¤¬¤É¤³¤«¤ª¤«¤·¤¤°ä¹½·²
¼ç³ÔËÌÂ¦¤Ë¤ÏÈøº¬¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ö¤ÇÃæÊ¢¤Þ¤ÇÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¡¢ÅÐ»³¸ý¤«¤é¤³¤ÎÈøº¬¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç³Ô¤Û¤ÜÄ¾²¼¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Âç¤Ê¶õËÙ¤¬¸«¤¨¤ë¡£
ËÙÉý¤â¿¼¤µ¤âÀè¤Û¤É¤Î¿ôÇÜ¤Ï¤¢¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£¤½¤ÎÏÆ¤Ø¤ÈÌÜ¤ò¤ä¤ì¤Ð¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Á³¤ÎÃÏ·Á¤ò²Ã¹©¤·¤¿¤È»×¤·¤Ã¨ËÙ¤â°ìËÜ¡£¤³¤Á¤é¤âÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¤Î¥µ¥¤¥º´¶¡£
¢£È¾Ê¼±Ò¤ÏËÉ¸æ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿
Ã±ÆÈ¤Î°ìËÜÃ¨ËÙ¤Ï¡¢¼ç³ÔËÌÂ¦¤ÎµÞ¼ÐÌÌ¤½¤Ð¤Ë¤â¡£¤³¤ì¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥µ¥¤¥º¤À¤¬¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¤½¤Î°ÌÃÖ¤À¡£
µÞ¼ÐÌÌ¤ËÃ¨ËÙ¤òÀß¤±ÆÌ±ú¤Ë¤·¡¢ÅÐ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ï»³¾ë¤Ç¤ÏËÉ¸æ¥»¥ª¥ê¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Ê£¿ô¤ÎÃ¨ËÙ¤Ç¼ÐÌÌ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹À¦¾õÃ¨ËÙ·²¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËËÉ¸æÎÏ¤Ï¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¤À¤¬¤³¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¿ô½½m¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¯µÞ¼ÐÌÌ¤ÎÃæ±ûÉô¤¢¤¿¤ê¤Ë¡¢°ìËÜ¤À¤±¡£
µÞ¼ÐÌÌ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢¿Í¹©Åª¤Ëºï¤Ã¤Æ³ÑÅÙ¤òÁý¤¹ÀÚ´ß²Ã¹©¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÀÚ´ß¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë¤¬¤´¤È¤Ã¨ËÙ¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤ËÀ¦¾õÃ¨ËÙ¤ÎÆæ
¾ë°è¤ÎÆîÂ¦¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏµðÂç¤ÊËÙÀÚ¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¡£Íîº¹¤Ï4¡Á5m¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Û¤Ü¿âÄ¾¤ËÀÚ¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹âÄãº¹¤âÂç¤¤¤¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾ëÆâ¤ÇºÇ¤â¿¼¤¤ËÙÀÚ¤À¡£Àè¤Û¤É¤ÎËÌ¤ÎÂçËÙÀÚ¤ÈÂÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ¾¥µ¥¤¥É¤ò¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ï¥»¥ª¥ê¡¼ÄÌ¤ê¤«¡£
¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¡¢ÂçËÙÀÚ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢´ã²¼¤Ë¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊËÙÀÚ¤¬½Ð¸½¡£
¢£Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»Å³Ý¤±
Èøº¬ÅÁ¤¤¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅ¨¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢Æó½Å¡¢»°½Å¤ÈËÙÀÚ¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ´¤¯ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤«»³¾ë¡¢ÆÃ¤Ë¾ëÃ¼¤ÎÈøº¬¤Ç¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ìÈÌÅª¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅÐ»³Æ»¤Î¼Ì¿¿¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»°Æü·î·¿¤ÎËÙÀÚ³°Â¦¤ÎÎØ³Ô¤¬¡¢ÆÌ±ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÙÄì¤Þ¤Ç¹ß¤ê¤Æ¡¢Â¦ÌÌ¤«¤é¤ß¤ë¤È¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤ï¤«¤ë¡£
ËÙÀÚ¤ËÀÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¦¾õÃ¨ËÙ¤¬·¡¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÏÑ¶Ê¤¹¤ë¶õËÙ¤Î±ï¤«¤é¡¢·§¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë³°¸þ¤¤ËÊü¼Í¾õ¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤«¤Ë¤â¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊµÞ¼ÐÌÌ¤Ë¤Ï°ìËÜ¤À¤±¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼¤«ËÙÀÚ¤Î³°Â¦¤ËÀ¦¾õÃ¨ËÙ¡£¤ä¤ä¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«»³¾ë¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤³¤Ë¡©¡×¤È»×¤¦¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢É®¼Ô¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥À¥á²¡¤·Åª¤Ë¾ëÃ¼¤Ë¸½¤ì¤ëÂ¿½ÅËÙÀÚ
¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀ¦¾õÃ¨ËÙ¤Î¿¿²¼¤Ë¤â¡½¡½¡£
Èøº¬¤ò¥º¥Ð¥ê¤ÈÃÇ¤ÁÀÚ¤ëËÙÀÚ¤¬¡¢Æó½Å¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»°½Å°Ê¾å¤Ë¤âÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£ËÙÀÚ¤òÏ¢Â³¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤¬¡¢¤½¤ÎËÙÀÚ¤ÈËÙÀÚ¤Î´Ö¤Ë¤Ê¤¼¡¢À¦¾õÃ¨ËÙ¤òÀß¤±¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
»³¾ë¤Ï¸µ¡¹¤ÎÃÏ·ÁÅªÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤«¤¯¸ÄÀÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢ÊîÄó»³¾ë¤Ï¤½¤ÎÉ®Æ¬¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£Ææ¤á¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä·ø¸Ç¡£¤¤¤º¤ì¤«¤¬ºÝÎ©¤Ä»³¾ë¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤¬¡¢Î¾¼Ô¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥±¡¼¥¹¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤¡£È¾Ê¼±Ò¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉã¡¦½Å¸µ¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¡£
¢£Å·ºÍ·³»Õ¤ÎÇ¾Æâ¤Ç¤Î·×»»¤Ï¡©
ÃÝÃæ²È¤Ï¤Ê¤¼¡¢ÊîÄó»³¾ë¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¿¿°Õ¤Ï¡¢Å·ºÍ·³»Õ¡¦ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤ÎÇ¾Æâ¤Ë¡£¾ï¿Í¤Ë¤Ï±®¤¤ÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡¢¿¼ËÅ±óÎ¸¤¬¤½¤³¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë·³»Õ¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤é¤·¤¯¡¢Àï¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ï½¼Ê¬¡£ËÉ¸æ¤Ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿ÊîÄó»³¾ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÃÝÃæ»á¤Î¾ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼ÂÀï¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
È¾Ê¼±Ò¤¬36ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç»àµî¤·¡¢¼ç·¯¡¦½¨µÈ¤âÅ·²¼¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¡¢Â©»Ò¤Î½ÅÌç(¤·¤²¤«¤É)¤Î»þÂå¡¢1600¡Ê·ÄÄ¹5¡ËÇ¯¡¢ÃÝÃæ²È¤Î¤ªÉ¨¸µ¡¢ÊîÄó»³¾ë¤ÎÏ¼¤Ë¹¤¬¤ë´Ø¥ö¸¶¤ÇÅ·²¼Ê¬¤±ÌÜ¤ÎÂç¹çÀï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£½ÅÌç¤Ï½¨µÈ¤Î¾®ÅÄ¸¶¾ë¹¶¤á¤äÄ«Á¯½ÐÊ¼¤Ë¤â½¾·³¤·¤¿Î©¾ì¤Ç¡¢³«ÀïÁ°Ìë¤ÏÀÐÅÄ»°À®¤é¤¬Î¨¤¤¤ëÀ¾·³¤ËÂ°¤·¤¿¡£
¢£Â©»Ò¤ÏÀ¾·³¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢²È¹¯¤Ë¾ë¤ò¸¥¾å
½ÅÌç¤Ï¸¤»³¾ë¤ËäÆ¾ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åì·³¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ôÉì¾ë¡Ê°ðÍÕ»³¾ë¡Ë¤¬Íî¤Á¤ë¤È¡¢Åì·³Â¦¤Ø¿²ÊÖ¤Ã¤¿¡£µï¾ë¤ÎÊîÄó»³¾ë¤Ï²È¹¯¤Ë¸¥¾å¤·¡¢¹çÀïÅöÆü¡¢¼«Ê¬¤Ï´Ø¥ö¸¶ËÌÉô¤Î´Ý»³¤Ë¹õÅÄÄ¹À¯¤È¶¦¤ËÉÛ¿Ø¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Åì·³¤Î¡È¤Î¤í¤·¡É¤ò¤¢¤²¡¢ºûÈø»³¤ËÉÛ¿Ø¤¹¤ëÀÐÅÄ»°À®¤ò¹¶¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åì·³¤¬¾¡¤Á¡¢½ÅÌç¤Ï²È¹¯¤ÎÌ¿¤ÇÀï»à¼Ô¤Î¼óÄÍ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£À¾·³¤ÎÂç¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾®À¾¹ÔÄ¹¤òÊá¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¸ùÀÓ¤â¤¢¤ê¡¢ÂçºäÅß¤Î¿Ø¡¢²Æ¤Î¿Ø¤Ç¤âÆÁÀîÊý¤È¤·¤Æ»²Àï¡£¤½¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤ÆÃÝÃæ²È¤Ï¡¢ÆÁÀî¤ÎÀ¤¤Ç´úËÜ¤È¤Ê¤êËëËö¤Þ¤ÇÂ¸Â³¤·¤¿¤Î¤À¡£
ÂÀÊ¿¤ÎÀ¤¤Ë»³¾ë¤ÏÉÔÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢½ÅÌç¤ÏÊîÄó»³¾ë¤ò¹ß¤ê¡¢¤½¤Î²¼¤Ëº£¤â»Ä¤ëÃÝÃæ»á¿Ø²°¡Ê¿ÞÉ½1¢´ôÉì¸©ÉÔÇË·´¿â°æÄ®´ä¼ê619-2¡Ë¤òÀß¤±¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢Éã¡¦ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤ÎÆ¼Áü¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Àô ¿µ°ì¡Ê¤¤¤Þ¤¤¤º¤ß¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¡Ë
¸Å¾ëÃµË¬²È
1975Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦É÷ÍèÆ²ÂåÉ½¡£»³¾ë¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Î¾ë¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÊâ¤Â³¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹¶Î¬¤·¤¿¾ë¤Ï900°Ê¾å¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÀï¤¦»³¾ë50¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤íÃµË¬ ÆüËÜ¤Î¾ë¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡¢´Æ½¤½ñ¤Ë¡Ø¡Ø»³¾ë¡Ù¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÈÆæ¡Ù¡ØÆüËÜ¤ÎÌ¾¾ë¥Ç¡¼¥¿¥Ö¥Ã¥¯200¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¡£¡Ø¿¥ÅÄ¿®Ä¹²òÂÎ¿·½ñ¡Ù¡Ê¶á¹¾È¬È¨´Ñ¸÷Êª»º¶¨²ñ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°èÌ©ÃåÇ»¸ü·¿¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÀ©ºî¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ê¸Å¾ëÃµË¬²È º£Àô ¿µ°ì¡Ë