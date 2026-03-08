軍艦巻きやチラシ寿司の具材として使われる「とびっこ」が今、高級化しつつある。時事通信社水産部の川本大吾部長は「かつて魚市場では『まがいもの』とみなされたこともあったが、現在は国内人気も海外需要も上昇し、原材料価格が高騰。代わりにカズノコのバラコが使われる逆転現象すら起こっている」という――。

■原料は海外産のトビウオの卵

プチプチっと弾ける食感と鮮やかなオレンジ色が特徴の「とびっこ」。軍艦巻き、ちらし寿司といった寿司ネタを中心に、パスタやサラダなど、多くの料理に活用される万能な食材だ。

とびっこはその名の通りトビウオの子（卵）で、回収した小さな卵に着色、味付けして製品化されている。トビウオは日本でも各地で漁獲されるが、とびっこの原料は外国産だ。ペルーやインドネシアで獲れるトビウオの卵が主な原料で、神奈川県や兵庫県、宮城県などの水産加工メーカーが製品化して販売している。

とびっこのデビューは、今から50年以上前。1925年創業の水産加工メーカー「かね徳」（兵庫県芦屋市）が、インドネシア産の原料を基に開発したのが始まりだ。

ちなみに、聞き慣れた「とびっこ」という商品名は、かね徳の登録商標である。そのため、ほかでは「とびこ」や「とび卵(らん)」などと呼ばれたり、読み方は同じだが「とびっ子」として製造・販売されていたりする。

■捨てられる卵の有効活用から始まった

かね徳は、1968年にカズノコの代用として、インドネシアでトビウオの卵を使った原料開発をスタートさせた。同社によると、トビウオ漁が盛んなインドネシアのマカッサルという地域では当時、トビウオを漁獲して塩漬けにして干すことにより、食用として利用していた。

ただ、同時に回収される大量の卵は、ほとんど捨てられていたため、同社は「トビウオの卵をカズノコのバラコのように活用できないものか」と考え、卵の食用化に乗り出すことにしたのだ。

海面に浮かべた籠の脇に海草などを付けたイカダを設置すると、トビウオは粘膜と一緒に卵を産み付ける。卵は絹糸のような繊維で一体化してしまうため、回収後は手早く乾燥させ、金網を使って1粒ずつばらした乾燥原料を日本へ送り、味付け・着色する。こうしてできた「とびっこ」を、1973年に商品化した。

■北海道では古くから人気の食材

とびっこの国内デビューは、かね徳が当初企図していたカズノコの代用ではなく、サケの漁模様との関係が大きかった。開発当時、北海道では今と同様にサケが不漁で、イクラ価格が高騰していた。同社はその代用としてとびっこの製品作りに乗り出したのだ。味付けに苦労したといい、「何十回も北海道へサンプルを送ったが、なかなか採用されなかった」（同社）と打ち明ける。

かね徳本社がある関西では、食材の味付けのベースはカツオ節だが、北海道では馴染みがない。1年半ほど試行錯誤を繰り返し、塩・しょう油漬けにしたことで、道民にようやく受け入れられたという。

こうして、とびっこのしょうゆ漬けが札幌市の中央卸売市場などで大量に取引され、道内各地へ広がった。これを機に同社は、全国販売に踏み切る。今でも北海道では、ごはんにかけて食べるほど、とびっこはメジャーな食材となっている。

同社によると、とびっこの生産量は伸び続けている。後述するが日本以外の需要も旺盛なため、原料価格は上げ基調となった。原料となるインドネシア産の乾燥卵の価格は、14〜15年前に1キロ当たり2000〜3000円だったが、今は円安もあって同8000〜9000円と、3〜4倍に上昇したというから大出世だ。

■築地では「そんなまがいもの売れないよ」

一方、トビウオの卵の加工品を製造・販売する水産加工会社は関東にもある。神奈川県相模原市に本社を置く「大栄フーズ」（1973年設立）は、ペルー産の原料を使った「とびっ子」を国内外に向け、大量に生産している。

岡康史社長によると、とびっ子を生産し始めたのは40年以上前。当時は台湾産の原料を使っていたが、原料価格の上昇などにより十分な量が確保できなくなったことで、10年ほど前から主に南米・ペルー産の原料に切り替え、生産を増やしている。

同社でも、北海道での根強い需要を受けて道内のスーパーなどへ出荷しているが、供給の多くは関東だ。東京を中心に、回転寿司チェーンやスーパー、外食チェーンなどと取引しており、人気は高まる一方だそう。

岡社長いわく、数十年前の生産開始当初は、東京・築地などの魚市場で「そんなまがいものを持ってきても売れないよ」などと、とびっ子への反応は冷ややかだった。江戸前の寿司屋では、「イクラとカズノコがあればいい」と、取り付くしまもない状況だったという。

かつてノルウェーサンーモンが日本へ初上陸した際、「こんなのサケじゃない」と魚のプロ達から門前払いされたのと同様に、とびっ子も関東では苦いデビューだったようだ。

ところが、北海道で消費が定着していたことに加え、他地域での出荷が増えたことで、関東を中心とした大栄フーズの地道な販売戦略にも少しずつ光明が見え始める。回転寿司の色鮮やかなネタとして、子供や女性を中心に人気となり、「その他の魚卵」から飛び出して次第に認知度を高めていった。これもサーモンがたどった道のりとよく似ている。

■中国や韓国では日常的に料理に使われる

とはいえ、ほかの魚卵に比べて歴史が浅いことや外国産の原料で作ることなどから、とびっこは北海道を除いて一般にはなじみがやや薄い存在だったように思う。

だが、今やその人気は海外でうなぎ登りだ。欧米などでカリフォルニアロールの具材となっているほか、パンやクラッカーに載せて食べる「カナッペ」に使われる。そしてそれ以上に、中国や韓国での日常的な需要は大きい。

かね徳や大栄フーズによると、中国では鍋の具材やシュウマイの上に載せたり、魚のすり身など練り物に利用されており、韓国ではビビンバや「チュクミ」（タコや野菜をピリ辛のソースで炒めた料理）に使われる。それぞれ自国料理の食材に加えられて大量消費されるようになったことで、海外での需要が伸び続けているのだという。

■高騰しすぎてカズノコで代用する逆転現象も

そして現在、日本国内でも、近年のサケの不漁に伴うイクラの高騰で、じわじわと人気が高まってきた。都内の寿司店関係者は、「イクラがあまりに高いため、とびっ子を代わりに使うこともある」という。多くの大手回転寿司チェーンやスーパーも大栄フーズのとびっ子を扱うなど、ひっぱりダコ状態だ。

岡社長は「ペルー産の原料価格は10年ほど前からざっと2.5倍に上昇しているものの、多くの業態に浸透してきたため、生産・出荷量は増え続けている」と話す。首都圏のとびっ子供給の大半を賄う同社だけに、今後の広がりにも期待をにじませる。

世界中で水産物を買い付ける魚バイヤーの話では、「今ではトビウオの卵の値が上がり過ぎて、カズノコのバラコやシシャモ卵を軍艦巻きの具材として代用している」といった逆転現象も起きているという。

かつては「まがいもの」として一蹴されながら、その後は「その他の魚卵」として市場に浸透し、今や確固たる地位を築きつつあるトビウオの卵の加工品。サケの不漁が深刻化する中、サーモンがマグロの人気をしのぐように、プチプチっとした小粒なオレンジ色の魚卵が、脇役から主役へと躍り出る過渡期なのかもしれない。

川本 大吾（かわもと・だいご）

時事通信社水産部長

1967年、東京都生まれ。専修大学経済学部を卒業後、1991年に時事通信社に入社。水産部に配属後、東京・築地市場で市況情報などを配信。水産庁や東京都の市場当局、水産関係団体などを担当。2006〜07年には『水産週報』編集長。2010〜11年、水産庁の漁業多角化検討会委員。2014年7月に水産部長に就任した。著書に『ルポ ザ・築地』（時事通信社）、『美味しいサンマはなぜ消えたのか？』（文春新書）など。

（時事通信社水産部長 川本 大吾）