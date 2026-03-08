◆ノルディックスキー・ジャンプ Ｗ杯（７日、フィンランド・ラハティ）

男子個人第２４戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３０メートル）が行われ、米国とイスラエルによるイラン攻撃の影響でアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイで足止めされていた二階堂蓮（日本ビール）は、合計２７０・８点で２６年ミラノ・コルティナ五輪後の初のＷ杯で１４位に入った。

五輪で３個のメダルを獲得した新星が、ジャンプ台に戻ってきた。Ｗ杯は４戦ぶり。久々のジャンプとなった１回目。ジャンプに不利な追い風を受けても力強く飛び出すと１２６・５メートルまで飛距離を伸ばし、５位につけた。２回目こそ１１９メートルにとどまり順位を落としたとはいえ、いきなり存在感は見せた。

二階堂は五輪後、一度、日本に戻り、２月２８日のＷ杯バートミッテルンドルフ大会（オーストリア）に出場するため再び欧州に旅立ったが、出国時に航空機トラブルに見舞われ、間に合わず。さらにその後の米国とイスラエルのイラン攻撃の影響を受け、経由地のドバイで空港が閉鎖されたために足止めを食らっていた。６日にようやく渡航のメドが立ち、日本には戻らず、トルコ・イスタンブールを経由し、欧州入り。そのままＷ杯に出場した。

小林陵侑（チームＲＯＹ）は３位に入り、今季８度目の表彰台に立った。ダニエル・チョフェニヒ（オーストリア）が今季３勝目を挙げた。