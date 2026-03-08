82ºÐÊì¤¬¹üÀÞ¤·¤ÆÆþ±¡¡ÄÃÎÅª¾ã³²¤Î48ºÐÄï¤ÎÀ¸³è¤Ï¡©¡¡»Å»ö¤È²ð¸î¤òÊú¤¨¤ë»Ð¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¡Ö¿Æ¤Ê¤¤¢¤È¡×ÌäÂê¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥àÈñÍÑ¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î²òÀâ¡Û
ÃÏÊýÅÔ»Ô¤ÇÊë¤é¤¹52ºÐ¤Îº´Æ£¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢»öÌ³¿¦¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢82ºÐ¤ÎÊì¤È48ºÐ¤ÎÄï¡¦·òÆó¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Î3¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·òÆó¤µ¤ó¤Ë¤ÏÃÎÅª¤Ê¾ã³²¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüÃæ¤ÏÊ¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Âð¤Ç¤ÎÆþÍá¤ä¿©»ö¤Î½àÈ÷¡¢¶âÁ¬´ÉÍý¤Ï¡¢¹âÎð¤ÎÊì¤¬°ì¼ê¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ÀèÆü¡¢¤½¤ÎÊì¤¬¼«Âð¤ÇÅ¾ÅÝ¤·ÂçÂÜ¹ü¤ò¹üÀÞ¡£Æþ±¡À¸³è¤¬Ä¹°ú¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë·ÚÅÙ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤â¸«¤é¤ì»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤ÈÊì¤ÎÉÂ±¡ÄÌ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ·òÆó¤µ¤ó¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬°ìµ¤¤Ë½Å¤Ê¤ê¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤·Êì¤ËËü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Äï¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ä¹Ç¯³¸¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÉÔ°Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·òÆó¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÎÅª¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÎÅ°é¼êÄ¢¡ÊB1¡¦ÃæÅÙ¡Ë¤Î¸òÉÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ã³²Ê¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î»Ùµë·èÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¿Æ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹ÅùÍøÍÑ·×²è¡×¤òºîÀ®¤·¡¢¸½ºß¤Ï½µ5²ó¡¢À¸³è²ð¸î»ö¶È½ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤Î²ð¸î¤È¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÀ¸³è»Ù±ç¤¬Æ±»þ¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥À¥Ö¥ë¥±¥¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Æ¤Î¹âÎð²½¤È¾ã³²¤Î¤¢¤ë»Ò¤ÎÃæ¹âÇ¯²½¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ï¡¢¡Ö8050ÌäÂê¡×¤ÈÃÏÂ³¤¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Æ¤Ê¤¤¢¤È¡×¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤±¤Ã¤·¤Æº´Æ£¤µ¤ó°ì²È¤À¤±¤ÎÆÃ¼ì¤Ê»öÎã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ¤¬¹âÎð²½¤·¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë»Ò¤¬Ãæ¹âÇ¯¤È¤Ê¤ë¹µÁ¤Î¡Ö8050ÌäÂê¡×¤È¤â½Å¤Ê¤ë²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î¶¦ÅÝ¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÍý²ò¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
½»¤ß´·¤ì¤¿²È¤òÎ¥¤ì¤Æ¤â¾ã³²Åö»ö¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¡Ö¶¦Æ±À¸³è±ç½õ¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¡Ë¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÈñÍÑ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÆþµï¤Ë¸þ¤±¤¿È÷¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿Æ¤Î²ð¸î¤È»Ò¤Î¼«Î©¤¬Æ±»þ¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ë¡Ö8050ÌäÂê¡×¤Î¹½Â¤Åª²ÝÂê
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¤ÎÊ¡»ã¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤¬¥±¥¢¤òÃ´¤¦¤³¤È¡×¤òÁ°Äó¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï³Ë²ÈÂ²²½¤¬¿Ê¤ß¡¢ÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â´õÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ã³²¼ÔÁí¹ç»Ù±çË¡¤Ë´ð¤Å¤¯Ê¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾ðÊó¤¬Ê£»¨¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ï¡×¤ÈÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¸øÅª»Ù±ç¤Ë·Ò¤¬¤ì¤Ê¤¤¡Ö¾ðÊó¤Î³Êº¹¡×¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æâ³ÕÉÜ¤ÎÄ´ººÅù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾ã³²¼Ô»Ù±ç»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¹âÎð²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÂÔµ¡¼Ô¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¿Æ¤Ê¤¤¢¤È¡×¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢½»µï¤Î³ÎÊÝ¤È¶âÁ¬Åª¤Ê°Ý»ý¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÊÉ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¾ã³²¤¬¤¢¤ëÅö»ö¼Ô¤¬¡¢¿Æ¤ÎÇ¯¶â¤ä²ð¸îÎÏ¤ËÍê¤é¤º¡¢¼«¿È¤Î¾ã³²Ç¯¶â¤ÈÊ¡»ãÀ©ÅÙ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À©ÅÙ¤ò¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë»ëÅÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤Î¶¦ÅÝ¤ì¤òËÉ¤®¡¢°Â¿´¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î½àÈ÷
¿Æ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤«¤é¹²¤Æ¤Æ»ÜÀß¤òÃµ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¾ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤«¤é¡Ö³°¤Î»Ù±ç¼Ô¡×¤È·Ò¤¬¤ê¡¢À¸³è¤Î´ðÈ×¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ÈÈñÍÑ¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¡Ê¶¦Æ±À¸³è±ç½õ¡Ë¤Î·î³ÛÈñÍÑ¤È¼«¸ÊÉéÃ´¤Î¥ê¥¢¥ë
¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤È¤Ï¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬À¤ÏÃ¿Í¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿ô¿Í¤ÎÃç´Ö¤È¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢À¸³èÊÝ¸îÀ¤ÂÓ¤äÄã½êÆÀÀ¤ÂÓ¡Ê»ÔÄ®Â¼Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢Ê¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑÎÁ¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¾å¸Â¤¬0±ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²ÈÄÂ¤ä¿©Èñ¤Ê¤É¤Î¡Ö¼ÂÈñ¡×¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£·òÆó¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·î³ÛÈñÍÑ¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÈÄÂ¡§Ìó4Ëü±ß¡Ê²ÈÄÂÊä½õÀ©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤Ç¸º³Û¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë
¿©Èñ¡§Ìó3Ëü±ß¡ÊÄ«¿©¡¦Í¼¿©¤Î2¿©Ê¬¤¬´ðËÜ¡Ë
¸÷Ç®¿åÈñ¡§Ìó1Ëü±ß¡ÊÆþµï¼Ô´Ö¤ÇÊ¬Ã´¡¢¤Þ¤¿¤ÏÄê³Û¡Ë
¤½¤ÎÂ¾ÆüÍÑÉÊ¡¦»¨Èñ¡§Ìó1Ëü±ß¡Ê¾ÃÌ×ÉÊ¤ä¸Ä¿ÍÅª¤Ê»Ù½Ð¡Ë
¹ç·×¡§Ìó9Ëü±ß
¢§¡ÖÆÃÄê¾ã³²¼ÔÆÃÊÌµëÉÕÈñ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤ë
¡Ö·î9Ëü±ß¤âÊ§¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÀäË¾¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ÔÀ¯¤Ë¤Ï½êÆÀ¤¬Äã¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÊäÅ¶À©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÄê¾ã³²¼ÔÆÃÊÌµëÉÕÈñ¡Ê²ÈÄÂÊä½õ¡Ë
¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤ËÆþµï¤¹¤ë»ÔÄ®Â¼Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ê¤É¤ÎÄã½êÆÀ¤Î¾ã³²Åö»ö¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¡ÖÆÃÄê¾ã³²¼ÔÆÃÊÌµëÉÕÈñ¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤Î²ÈÄÂÊä½õ¡Ë¡×¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²ÈÄÂÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¡¢·î³Û1Ëü±ß¤ò¾å¸Â¤Ë½õÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆÆÈ¼«¤Î²ÈÄÂ½õÀ®À©ÅÙ¡Ê·î1.5Ëü¡Á2Ëü±ßÄøÅÙ¡Ë¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ã³²Ç¯¶â¤Î³èÍÑ
·òÆó¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÃÎÅª¾ã³²¡ÊÃæÅÙ¡Ë¤Ç¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â2µé¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Î¼õµë³Û¤Ï·î³ÛÌó6.9Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö¾ã³²¼Ô²Ã»»¡×¤¬¤Ä¤¯À¸³èÊÝ¸î¤ä¡¢¼«¼£ÂÎÆÈ¼«¤Î¿´¿È¾ã³²¼Ô¼êÅö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·î¡¹¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÏÅ¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹ÅùÍøÍÑ·×²è¡×¤ÎºîÀ®¤ÈÁêÃÌ»Ù±çÀìÌç°÷¤Î³ÎÊÝ
Æþµï¤Ë¤Ï¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤Î¾ã³²Ê¡»ãÁë¸ý¡Ê´ð´´ÁêÃÌ»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¡Ë¤Ç¡Ö¾ã³²Ê¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¼õµë¼Ô¾Ú¡×¤Î¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¾ã³²Ê¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÁêÃÌ»Ù±çÀìÌç°÷¡×¤È¤¤¤¦ÀìÌç²È¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹ÅùÍøÍÑ·×²è¡×ºîÀ®¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä¡¢ËÜ¿Í¤Ë¹ç¤¦¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥àÃµ¤·¤ä¸«³Ø¤ÎÄ´À°¡¢Æþµï¸å¤ÎÀ¸³è¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç¤òÈ¼Áö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤À¤±¤ÇÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë»ÜÀß¤òÃµ¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤ÏÃÏ°è¤ÎÁêÃÌ»Ù±ç»ö¶È½ê¤ËÏ¢Íí¤·¡¢¡Ö¾Íè¤ÎÆþµï¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È·òÆó¤µ¤ó¤Ï¾ã³²»Ù±ç¶èÊ¬¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êì¤ÎÆþ±¡¤òµ¡¤Ë²þ¤á¤Æ¶èÊ¬Ç§Äê¤Î¿½ÀÁ¤ò¤·¡¢ÁêÃÌ»Ù±çÀìÌç°÷¤È·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ·òÆó¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Î¥±¥¢¥×¥é¥óºîÀ®¤ò°ÍÍê¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÂÎ¸³Æþµï¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£·òÆó¤µ¤ó¼«¿È¤â¡Ö¤³¤³¤Ê¤éÍ§Ã£¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤´ÈÓ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¿·¤·¤¤´Ä¶¤ËÆëÀ÷¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤âÄï¤Ë¤Ïµ¢¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È³Î¿®¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Êì¤Î²ð¸î¤Ë¤â²º¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Æ¤Ê¤¤¢¤È¡×¤Ø¤Î½àÈ÷¤Ë¡ÖÁá¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À©ÅÙ¤òÃÎ¤ê¡¢ÀìÌç²È¤È¤¤¤¦¡ÖÂ¾¿Í¤Î¼ê¡×¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ò¸«¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï»Ô¶èÄ®Â¼¤Î¾ã³²Ê¡»ã²Ý¤ä¡¢ÃÏ°è¤Ë¤¢¤ëÁêÃÌ»Ù±ç»ö¶È½ê¤ÎÈâ¤òÃ¡¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î°ìÊâ¤¬¡¢²ÈÂ²¤ÎÌ¤Íè¤ò¡ÖÊÉ¡×¤«¤é¡Ö°Â¿´¤Î³¬ÃÊ¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ËµºÜ¤Î¶â³Û¤äÀ©ÅÙÆâÍÆ¤ÏÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ»þÅÀ¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°ìÈÌÅª¤ÊÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤äÀ¤ÂÓ½êÆÀ¡¢¾ã³²»Ù±ç¶èÊ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê»Ùµë³Û¤äÍøÍÑÎÁ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Î¾ã³²Ê¡»ãÃ´ÅöÁë¸ý¤ä¡¢ÁêÃÌ»Ù±ç»ö¶È½ê¤ÎÁêÃÌ»Ù±çÀìÌç°÷¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
