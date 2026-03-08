米男子の高額大会3日目は日没順延 松山英樹は暫定38位、久常涼が暫定27位
＜アーノルド・パーマー招待 3日目◇7日◇アーノルド パーマーズ ベイ・ヒルC&L（米フロリダ州）◇7466ヤード・パー72＞米国男子ツアーのシグネチャーイベントは第3ラウンドが日没順延となった。雨の影響で現地時間午後2時53分に一時中断。同4時00分に再開したものの、同6時30分過ぎにホーンが鳴り、全選手がホールアウトすることはできなかった。
〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？ アマチュアとの決定的な差を発見
日本勢は2人が出場しており、ともにホールアウトしている。29位で迎えた松山英樹は、3バーディ・4ボギーの「73」と伸ばせず、トータル1オーバー・暫定38位タイ。20位から出た久常涼は、4バーディ・4ボギーの「72」で回り、トータル2アンダー・暫定27位タイにいる。トータル13アンダー・暫定首位にダニエル・バーガー（米国）。トータル8アンダー・暫定2位にアクシャイ・バティア（米国）、トータル7アンダー・暫定3位タイにサヒス・ティーガラ、コリン・モリカワ（ともに米国）、ルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）が続く。世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（米国）は「72」で回り、トータル3アンダー・暫定15位タイ。同2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）は第3ラウンドのスタート前に棄権した。賞金総額は2000万ドル（約31億4000万円）で、優勝者は400万ドル（約6億2800万円）を手にする高額大会だ。なお同週には「プエルトリコオープン」（グランド・リザーブCC/プエルトリコ）も開催している。
