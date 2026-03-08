イラン最高指導者ハメネイ師の殺害計画は、長年の諜報活動を頼りに実行に移されました。

【映像】ベンバラク氏「ハメネイ師がどこに行くかを知っている」

イスラエルの対外諜報機関モサドで最高幹部を務めた男性がANNの単独取材に応じ、その一端を語りました。

元・モサド副長官ラム・ベンバラク氏「モサドでの私の経歴を話してほしいのですか？ご存じの通り、これは話さないことになっています。でも、私はモサドで34年間務め、人生の大半をテロとイランへの対処に費やしました」

かつて核開発を阻止する任務に就きモサドで副長官も務めたベンバラク氏です。詳しいことは答えられないと前置きをしたうえで、ハメネイ師殺害に向けてモサドが長期間に渡って諜報活動をしてきたと明かしました。

元・モサド副長官ラム・ベンバラク氏「独自の方法があって、時には、諜報員で、時には、サイバー攻撃で、時には、カメラで…何カ月も、何カ月も準備をします。私たちはハメネイ師がどこに行くかを知っている。数カ月にわたって計画を立てるが、彼が期待通りに行動するかはわからない」

この証言を裏付けるように、イギリスのフィナンシャル・タイムズなどは、イスラエルが数年前からイランの首都テヘランに設置された監視カメラをハッキングし、ハメネイ師の動向を分析していたと伝えています。

計画決行の日には、ハメネイ師や高官らが予定通り会議を開催することを確認し、警備要員に電話がかかっても通話中かのように装う妨害工作が実施されたといいます。

戦闘が長期化する懸念が高まる中、イスラエルは防空システムの8割を破壊し、「制空権をほぼ獲得した」と主張しています。

ベンバラク氏は、制空権を獲得するためにミサイルの発射拠点の位置などモサドの情報が役立ったと語ります。

元・モサド副長官ラム・ベンバラク氏「イラン全域でどこに配置されているか確認するため多くの情報を収集しています。レーダーを確認し、段階的に爆撃し、ミサイルを爆撃し、一歩ずつ前進します」

今後の見通しについては、こう述べました。

元・モサド副長官ラム・ベンバラク氏「イラン国民が行動を起こせば、戦闘は短くなるが何も起こさなければ、残念だがイランは非常に弱体化はするが政権は存続する」

（ANNニュース）