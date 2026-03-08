ゴミ袋の原料は“コメ”！？田植えをした児童たちも興味津々「コメのにおいが強い」 焼却時の二酸化炭素排出量を約10％削減
新潟市西蒲区の小学校で配られたゴミ袋。その原料は児童たち自身が作ったコメです。
2050年までの二酸化炭素の排出量実質ゼロを目指し、バイオマスプラスチック製の指定ゴミ袋を導入している新潟市。
こうした取り組みについて、子どもたちにも関心を持ってもらおうと、潟東小学校では去年5月に児童がゴミ袋の原料となる“資源米”の田植えをしていて、そのコメを使ったゴミ袋が完成したことから3月6日、出前授業が行われました。
【児童】
「ちょっとざらざらしていて、コメのにおいが強い」
【児童】
「植えたコメがちゃんと袋になってうれしい」
【児童】
「環境に優しいゴミ袋を買って使ったり、マイバッグを使ったり、できるだけ地球温暖化を縮めていきたい」
【バイオマスレジンマーケティング 杉原孝行さん】
「色んな地域に波及していき、新潟からこんな取り組みをしていくことで、地球温暖化に役立っていることを広く知ってもらいたい」
市によりますと、資源米を使った袋は通常の袋と比べ、焼却時の二酸化炭素の排出量を約10％削減できるということです。