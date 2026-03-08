現実は自分の過去の思いが創り出したものなので変えられない。自分の未来を変える為に目を向けたい事とは？【無限にお金を引き寄せる 妄想の法則】

現実は自分の過去の思いが創り出したものなので変えられない。自分の未来を変える為に目を向けたい事とは

「現実」より「頭の中」に目を向ける

自分がより長く頭に思い描いているものや、自分がより多く意識を向けているものが潜在意識に届き、それがまた現実のものになっていきます。

頭で考えていることは「未来の予告編」。

一方、現実は自分の過去の思いが創り出したものなので、もうすでに「流し終わった映像」です。

現実を「変えたい!」と思って変えようとしても、それはもう流し終わった映像なので、変えることはできません。変えることができるのは、自分の頭の中。これから流す映像です。

妄想ならいくらでも映像を変えることができます。そして、その映像を変えることで、自分の未来を変えることができるんです。

現実にとらわれるのではなく、自分の思いや、頭の中に流している映像を変えていく!

このことをまずは覚えていてくださいね。

【出典】『無限にお金を引き寄せる 妄想の法則』

著者：かずみん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

アメブロ公式ブロガー。スピリチュアルや自己啓発とは無縁の生活を送っていたが、2015年に奥平亜美衣さんの著書に出会い、「引き寄せの法則はたしかにある！」と覚醒。それまで無意識のうちに「妄想」という手段を使って、引き寄せをしていたことに気づく。その体験をブログ「妄想は世界を救う。～妄想万能説～」で公開したところ人気となり、にほんブログ村哲学思想ブログ「引き寄せの法則」ランキングの上位常連ブロガーとなる。著書に、『ありえない「妄想」でお金も恋も引き寄せる！』(秀和システム)、『「頑張らない」で引き寄せる! 願いが叶う、ちょっとあほになる方法』(ダイヤモンド社)、『マンガでわかる「引き寄せの法則」 かずみんスタイル』(ビジネス社)などがある