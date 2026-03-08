「115文字」の金文字が浮かび上がった、サビた剣が国宝になった理由とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 国宝の話】

歴史的、学術的価値が突出した驚愕の刻字銘文！

日本古代史の基準となった115文字 ── 金錯銘鉄剣(きんさくめいてっけん)

昭和43年（1968年）、埼玉県行田市の埼玉古墳群の1つ、稲荷山古墳の後円部分を発掘調査したところ、画文帯環状乳神獣鏡やたくさんの埴輪とともに鉄剣が出土した。そのときは大して話題にならなかったのだが、10年後、腐食の進む鉄剣の保護処理のため、Ｘ線処理による検査を実施したところ、鉄剣の表裏両面から漢字115文字が浮び上がったので話題になった。

鉄剣の話題の焦点は、漢字115文字が金象嵌で表示されていたこと（金錯銘鉄剣と称す）。そして、その解読研究が進むにつれ、重大な内容が刻まれていることがわかり、改めて歴史的かつ学術的意義が評価され、ほかの副葬品とともに重要文化財に指定された。さらに、鉄剣は昭和58年（1983年）、国宝にも指定されたのである。

歴史的かつ学術的価値とは何か？5世紀後半の関東の地において、「ワカタケル大王※」（21代雄略天皇）と読める中央の権力者に仕える抜刀人長という地方の長が存在したこと。しかも、築造された古墳（前方部は失われているが、前方後円墳）の規模は全長120m（推定）に及び、豪華な出土物も畿内の古墳に比べて、決して劣るものではなかったのだ。

そもそも行田市は、北を利根川が西から東へ流れ、南を荒川が同じように西から東へ流れる間に開かれた水郷地帯。いまも「古代蓮の里」という公園に、3000年から1400年前と伝えられる蓮の花が咲く公園が整備され、また、忍城を核として水量豊かな沼や池が四方八方に散見できる水城公園があり、堅実な土着文化を育てた環境、豊かな土壌が残されている。そこに埼玉古墳群があり、稲荷山古墳がある。

※「ワカタケル大王」に刻まれた文字を、1873年（明治6）に熊本県玉名郡和水町の江田船山古墳出土の銀象嵌銘太刀に刻まれていた75文字のうち解読不明の箇所に充てたところ、同じように読むことができた。発見以来、謎だった文字が復元されたわけだが、この太刀には作刀方法に関する記述があることで技術的に重要資料と評価され、1965年（昭和40）に国宝指定となった。

鉄剣に刻まれた驚くべき情報！ 金錯銘鉄剣

昭和58年（1983年）に国宝指定 / 埼玉県さきたま史跡の博物館所蔵

稲荷山古墳出土鉄剣は、別称「金錯銘鉄剣」。金錯とは金象嵌の意味。古墳時代（471年）のもので埼玉県稲荷山古墳から出土した。表面57文字、裏面58文字の計115文字の銘文が金象嵌で刻字されている。年代が明確なため、古代史の基準点となる。全長73.5cm。

にゃん太：うわぁー！ この刀、すごくサビてるね。こんなサビた刀に刻んだ文字なんか読めるのかな？

わん爺：うむ、X線で処理すると金で象嵌されて文字が、表裏で115文字刻まれているのがわかったのだな。刻まれていたのは下の文字だぞ。

にゃん太：漢字ばっかりだ。さっぱりわからないよ。

わん爺：そうだな、どんなことかというと、「471年の辛亥の年にワカタケル大王」、第21代の雄略天皇のことだな。その「大王の護衛を務める武官長になったヲワケ（コ）の先祖が、代々、大王に仕えてきた。また、ヲワケ（コ）自身も大王を補佐した。その功績を記すため、銘文を刻んだ鉄剣をつくった」という意味になるようだぞ。

にゃん太：それって、いったいなんのことなの？

わん爺：5世紀後半に埼玉県の稲荷山古墳に埋葬された人物はヲワケ（コ）といって有力な首長だったらしいが、その首長とヤマト王権との密接な関係性が見えてくる。逆に大王側からすると自分の勢力が関東にまで伸びていたことになる。そう考えると、日本の古代史にとって実に重要な資料となってくるわけだ。まぁ、そこがすごいところだな。

