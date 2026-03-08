タレントの中山秀征が８日、ＭＣを務める日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）に生出演した。

番組では、ＭＣを務める同局の岩田絵里奈アナウンサーが３月末で退社することを報告した。

番組の終盤で「私事で大変恐縮なんですけれども、今月末で日本テレビを退社することになりまして、それに伴いシューイチも卒業することとなりました」と伝えた。「これまでありがとうございました」と一礼して笑顔を見せた。

司会の中山秀征は「ク〜！」とウソ泣きをする仕草を見せ、岩田アナは「下手すぎ！大根がすぎるって…練習してきてください！やるなら裏で」と笑った。

中山は「これまで『シューイチ』をすごく大事にやってくれたから、『シューイチ』をもう一度やりたいって言って帰ってきてくれたというね」と感謝した。続けて「その思いがあって…その思いをですね…あまり感じないわけでございますけども」と笑わせていた。

これに岩田アナは「感じているでしょう。こんな楽しそうにやってるんですから」と笑顔で突っ込んでいた。