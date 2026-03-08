こっくり濃厚味がおいしい！「みそ煮込み焼き豆腐」が食べ応えたっぷり

冷蔵庫に常備してあることも多い豆腐。今回はそのなかでも、「焼き豆腐」をつかったメニューをご紹介します！ 味噌やみりんなどで煮込むだけで、食べ応えたっぷりの一品が作れますよ。

こってり味でごはんに合う！

焼き豆腐をこんがりと焼いてから煮込みます。このとき野菜も入れれば、さらにおいしさアップ！



実際に作ってみた感想は？

みんなのつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）を見てみると、「簡単でおいしい！」「お味噌がこっくりとしみて、野菜もおいしいですね」「みたらし豆腐って感じですね！」などなど、おいしさを絶賛する声がたくさん届いています。





しっかりとした味付けと、焼き豆腐の食べ応えで、食卓のメインにもなりそうですね。作りおきしておけば、あと一品やおつまみに、何かと活躍しそうです。

レシピ作者さんによると「木綿豆腐や厚揚げでもOK」とのことなので、作りやすい材料でぜひチャレンジしてみてくださいね！

「作りおきおかず」保存のルールをおさらい

保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。



冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける

清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に

取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG

2〜3日を目安に食べきる

お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます

作った日付を記しておく

