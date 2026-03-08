第1回【「オイチニ」の掛け声で淡々と走り去った2人、実は脱獄囚だった…警察のミス多発、最初から最後まで珍妙すぎる「昭和の大脱走」】を読む

昭和52（1977）年3月2日午後、群馬県の前橋刑務所から27歳の男2人が脱走した。2日後に逮捕されたものの、2人がマラソンを装って刑務所から離れたり、便乗強盗の発生に激怒したり、警察の大包囲網が空振りに終わったりと、どこかブラックコメディドラマのようなエピソードが続々と――。携帯電話もネットも普及していない時代の“大脱走”を、「週刊新潮」のバックナンバーで振り返る。

（全2回の第2回：以下「週刊新潮」1977年3月17日号「テレビより面白かった前橋刑務所『脱獄囚』の計画と逃走劇」を再編集しました。文中の年齢等は掲載時のままです）

＊＊＊

【写真】「7人のイラン人」も旧東京拘置所で…96年に梯子で越えた「高い塀」実際の写真

「オレたちじゃない！」

あとでわかったことだが、強盗を「脱獄囚の犯行と断定」というニュースが報じられたとき、後藤と田中は千葉県我孫子市内を走る車の中で、カーラジオに耳を傾けていたという。

前橋刑務所（群馬県前橋市）

「オレたちじゃない。誰か、ドサクサまぎれに便乗しやがったんだ。チクショウ……」

実は2日の夜、彼らは木工団地に潜伏せず、ひたすら逃げて3キロばかり離れた野原の中の作業小屋にたどりついた。そこにあったインスタントラーメンを食べ、作業服と黄色いヘルメットを盗み、また逃走。小川の堤防の笹やぶの中で夜を明かし、3日の昼間は動かず、夕方になってから付近でホンダの軽自動車を盗んで走った。

しかし、大渡橋の交番前でエンジントラブル。軽自動車を捨てて、トヨタのコロナに乗りかえた。そのとき交番には人の姿がなかったらしい。2人は狭い裏道を選んで走り、桐生市に出た。自動販売機のカンビールを買って飲んだ。

2〜3時間ほど休んだあと、夜通し走って栃木県足利市と宇都宮市を通り、4日朝には茨城県水戸市に着いていた。運転は後藤だが、強度の近眼なのに眼鏡はかけていない。よくも事故を起こさなかったものだ。そして国道6号線（水戸街道）を走り東京に向かう途中、千葉県我孫子市で濡れ衣のニュースを聞いたのである。

「東京に入れるな。明るいうちに逮捕せよ」

千葉県警船橋署のパトカー第3号は、4日午後2時ごろ、管内の鎌ヶ谷市を警ら中に日産のスカイラインとすれ違った。黄色のへルメットに作業服姿の男2人はまだしも、どうも車がおかしい。よく見ると、ナンバープレートがないのだ。

パトカーはUターンして追尾を始めたが、この時点ではまだ、群馬の脱獄囚との関連にはピンときていない。千葉は緊急手配の要請を受けていなかった。追尾に気づいたのか、スカイラインはスピードを上げた。トラックにわずかに接触するかと思うと信号を無視。パトカーはついに、住宅団地付近で見失ってしまった。

一方、千葉県警本部には、柏署管内の自動車解体業者から110番が入っていた。1時20分だった。

「作業服、作業帽の2人連れの男が私の車に乗り込んで逃げてしまいました。ナンバーですか？ ありません。いえ、プレートを外したところだったんです、車検を受けようと思いまして……。近くに、トヨタのコロナが乗り捨ててあります。ナンバーは……」

柏署のパトカーと鑑識が現場に急行し、本部はナンバーなどを群馬県警に照会。そのうちに船橋署から「ナンバープレートなしのスカイライン」の報告。2時30分、本部は緊急配備を指令した。「東京に入れるな。明るいうちに逮捕せよ」。このころには、後藤と田中が刑務所からノミを持ち逃げしていることもわかっていたのだ。

車から飛び降りてドブを逃走

船橋署のパトカーと捜査員はスカイラインを見失った鎌ヶ谷市方面に集中した。ところがまた、2人の車はとんでもない所に姿を現したのである。国道14号線の船橋市寿町の交差点――船橋署まで800メートルの地点である。

見つけたのは本署へ向かう途中、オートバイでそこを走っていた巡査だった。見た瞬間、巡査は目を疑った。「ナンバーブレートのない車」が堂々と眼前を走っている。巡査は鎌ヶ谷方面の話を聞いていなかったため、ヘルメット姿の後藤と田中を成田闘争の関係者と疑い、職務質問を試みた。すると2人は車を飛び出し、幅1メートル弱のドブに飛びおりた。

巡査の追跡は失敗に終わったが、後藤は間もなく捕まった。特別機動捜査隊の機動鑑識班がドブの中の「ゲソ（足跡）」をたどった先、民家の物置と塀の間で覚悟したようにうずくまっていた。これが2時50分ごろのことである。

あとは田中。ドブのドロの中に、はいていたブーツが残っていた。警察犬に後をつけさせたが、途中でわからなくなった。

各道路、80カ所の検問を続ける一方、県警本部は、ラジオ関東でタクシーや一般ドライバーに協力を呼びかけた。県警本部で動ける者も全員出動。機動隊は成田に少し残して大半を投入し、あとは各署の非番の者、交通機動隊、捜査隊など、動員した警察官は約2000人にのぼった。千葉県全体の警察官数の3分の1である。

脱走してよかったことは…

出動車両は約100台。県警の捜査一課長が乗ったヘリコプターが船橋の上空を飛び回り、県警本部の司令室では本部長と刑事部長が指揮に当たった。しかし、時間は刻々と過ぎていく。暗くなったらおしまいだ。

怪しいとみられる一帯に警察が集中した。そこは埋立地で、工場と住宅がひしめき、入江には昔ながらのベカ舟（のり採り舟）が浮かんでいる。そこを車が走りまわり刑事が歩きまわる。町内会の男たちも、家の周囲で魚箱の山を引っくり返してみたり、車のトランクを開けてみたり、物置をのぞいたり。

すると夕方5時すぎ、あるアパートの大家（63）が異変に気付いた。玄関わきの花壇のレンガが1個、動いている。足跡と匍匐前進らしき跡を追うと、ブロック塀と家の狭い空間、暖房用ボイラーの陰で、田中はついに見つかった。

逮捕後、警官に「ナンバープレートのない車で国道をよくも走ったものだな」と言われた2人は一瞬ポカンとした。彼らは、ナンバーが当然付いていると思っていたのだった。そしてこう漏らした。

「脱走してよかったのは、タバコが吸え、ビールが飲めたことだけだった……」

この脱走で、彼らの服役期間は5〜6年ほど長くなるだろうといわれる。トクをしたのは便乗強盗ぐらいで、あとは誰もが……ゴクロウサンであった。

＊＊＊

第1回【「オイチニ」の掛け声で淡々と走り去った2人、実は脱獄囚だった…警察のミス多発、最初から最後まで珍妙すぎる「昭和の大脱走」】では、ゴルファーが居合わせた“白昼堂々の逃走”と、そこから始まる脱獄囚2人vs.警察の前半戦を伝えている。

デイリー新潮編集部