昭和52（1977）年3月2日午後、群馬県の前橋刑務所から27歳の男2人が脱走した。2日後に逮捕されたものの、2人がマラソンを装って刑務所から離れたり、便乗強盗の発生に激怒したり、警察の大包囲網が空振りに終わったりと、どこかブラックコメディドラマのようなエピソードが続々と――。携帯電話もネットも普及していない時代の“大脱走”を、「週刊新潮」のバックナンバーで振り返る。

（全2回の第1回：以下「週刊新潮」1977年3月17日号「テレビより面白かった前橋刑務所『脱獄囚』の計画と逃走劇」を再編集しました。文中の年齢等は掲載時のままです）

＊＊＊

【写真】「前橋刑務所」はロケ地としても人気、奈良には高級ホテルとなった「監獄」も

不思議な「マラソンと競歩」

逃げていた27歳男2人の主な罪名は、後藤次郎（仮名＝以下同）が殺人未遂や窃盗、田中宏が強盗や強姦だった。彼らは木工用のノミまで持ち出し、何をしでかすかわかったものではなかったが、2日間の逃亡は、そのスタートからしていささか珍妙であった。

前橋刑務所（群馬県前橋市）

前橋刑務所の高いレンガ壁から10メートルほど離れたゴルフ練習場では、3月2日の午後、2人の客がパターの練習をしていた。彼らはそこで、4時20分に不思議な「マラソンと競歩」の風景を目撃する。

「突然、『オイチニ、オイチニ』という掛け声が聞こえてきたんです。顔を上げるとグレーの囚人服の男2人がランニングで近づいてくる。ポカンとして見ていると、『オイチニ、オイチニ』と通り過ぎて行く。と、1人が帽子を落としたんです。10メートルぐらいバックして拾い、また『オイチニ、オイチニ』……。帽子を拾い上げるとき目と目が合ったんですけど、落ち着いた感じでね」

模範囚の所外マラソンのようだが、看守が伴走していないのはおかしい思いつつ、100メートルほど先で見えなくなるまで眺めていた。すると今度は、囚人が現れた方向から2、30人の看守がやってきた。そこでついに脱走だったことに気付く。

木工作業中にハシゴを作成

「でも、これがまたヘンなんです。（看守の中に）走っている人が1人もいないんだなあ。一番早く追いかけている人でも競歩ぐらいなんですねえ。それに彼ら、われわれのそばを通るときも、一言も尋ねようとしない。そこでこっちから、『今、あっちへ逃げて行ったばかりだよ』と口を出したんですけど、それでも走らない。自転車が2台あったので、『これを使って追いかけたら』とも提案したんですけど、『いや、いいです、いいです』といって誰ひとり乗ろうとしない」

走らない追跡者を弁護する声もある。脱獄囚2人は南側の壁を越えたが、看守が壁を越えるわけにはいかず、北にある正門から出るしかなかった。したがって、大変な大回りであり、ゴルフ練習場のあたりでは息切れして走れなかったというのだ。この10年間、脱走者は1人もいなかったから、看守たちは運動不足だったのだろう。

では、後藤と田中はどうやって脱走したのか。この前橋刑務所は明治21年に創設された由緒ある（？）監獄だ。外壁はしばしば映画ロケに使われるというが、さすがの映画監督たちも、2人が刑務所の中でハシゴを作った話には驚くにちがいない。

2人は刑務所内で家具の製造と塗装に従事していた。33人の囚人に看守は1人で、夕方の終業時の道具点検のときだけ2人になる。そこで田中は、残材で1メートル80センチのハシゴを4連作り、脱走の当日、長さ7メートル近くの一連のハシゴに継ぎ合わせた。外壁の高さは約5メートル半だから、十分な長さであり、強度もまあまあであった。

線路伝いに歩く2人の姿を発見

前橋警察署に刑務所から通報が入ったのは、脱走発生の約20分後だった。群馬県警本部はただちに全県緊急配備を指令。主要道路の交差点など59カ所に検問所が置かれ、約1000人の警察官が動員された。後藤と田中が刑務所から600メートルのところでライトバンを奪ったことは、すでに判明していたからである。ライトバンは間もなく、両毛線の線路わきに乗り捨ててあるのが見つかった。

線路伝いに歩いている2人の姿が発見されたのは、夜11時ごろになってからだった。あとで判明したことだが、2人はライトバンの中にあった約2000円の一部でハイライト2個と簡易ライターを買ったあと、とある工場に忍び込んで夜になるのを待っていた。

発見した前橋署員にライトを当てられた2人は、線路沿いの工場の壁を越えて姿を消した。たまたまそこは広大な木工団地。90もの工場、木材置場などがある。逃げ込むには願ってもないこの場所に、警察は二重の大包囲網を巡らした。警察官と刑務官（注：脱走後48時間は彼らにも逮捕権がある）合わせて350人、パトカーなど捜査車両60台、警察犬3頭。2、3人のグループにわかれ、しらみつぶしに捜索した。

冷たい雨の降る真っ暗闇、疑心暗鬼の深夜は“同士討ち”が相次いだ。「発見」の知らせで駆けつけてみれば、暗緑色の制服・制帽の刑務官であったり、取材熱心な新聞記者氏であったり……。ついに3日午前2時半、捜査を休止して夜明けを待つことにした。

翌朝に発生した強盗は“二次犯罪”か

朝5時、再び捜索を開始したが、手掛かりすら見つからない。8時50分、とうとう捜索を打ち切り、包囲網を解いた。捜査陣は“意外な空振り”にあせり始めた。車の検問は続けていたし、木工団地周辺の捜査にも力を入れていた。

しかしこの3月3日は、夜7時40分すぎにある町民からホンダの軽乗用車が盗まれたという届け出が一件あったのみ。この車は翌4日の正午すぎ、利根川にかかる大渡橋のたもとでパトカーに発見された。たもとにある交番の向かいで、前の晩から乗り捨てられていたのだ。その前では検問が行われていたが、動いている車にのみ気を取られ、まったくの「灯台もと暗し」であった。

事件発生から44時間がすぎた4日正午すぎ、県警本部は「憂慮していた“二次犯罪”が起きた、可能なかぎり捜査員を動員して検索すべし」という異例の本部長通達を出した。その日の朝、市内の民家に押し入り2万円を奪って逃げた2人組を脱獄囚と断定したのである。

被害者に聞けば、人相風体、言葉つきなど、後藤と田中に「そっくり」だったという。ところが、これも警察側のミスだったのだ。

＊＊＊

逃走中の2人は濡れ衣報道に激怒した――。第2回【群馬から千葉まで「ナンバープレートのない車」で爆走 「昭和の大脱走」脱獄囚2人が逮捕後に漏らした“納得すぎる感想”】では、ついに追い詰められた2人とあっけない幕切れを伝える。

デイリー新潮編集部