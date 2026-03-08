将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第5局が8日午前9時、栃木県大田原市の「ホテル花月」で始まった。

午前8時40分に永瀬、48分に藤井がそれぞれ対局室に入室した。藤井は前日検分後、担当者に水をペットボトルではなくピッチャーで頼み、「inゼリー」をディスプレイ用と飲む用の合わせて4つを置くように要望していた。先手番は永瀬。初手は「▲2六歩」だった。

ここまで永瀬が3勝し、王将位獲得に王手をかけている。藤井とは王将戦第3、4局に加え、今月5日に指された叡王戦の準決勝でも勝利し直近で3連勝中。前日の取材では「1局1局ベストを尽くせている状態が続いている。変わらず集中したい」と気合を入れていた。

対する藤井は7番勝負では初のカド番で、「内容が良くないことが結果に出ている。精神的に良好と言えないところが正直ある」と吐露。藤井はダブルタイトル戦の第51期棋王戦5番勝負でも第3局を終え、増田康宏八段（28）を相手に1勝2敗とダブルカド番にある。タイトル戦で2差をつけられたことも、ダブルカド番も初めての真情を漏らしたと見られる。本局に向けては「目の前の1局に集中して指していきたい」と気を引き締めた。

注目の第5局。永瀬が悲願の打倒・藤井を実現しタイトル獲得なるか、はたまた藤井が意地を見せるのか。熱戦が始まった。