「それは君の感想だよね？事実はどうなの？」一生懸命報告していたら、上司にそう言われて言葉に詰まってしまった……そんな経験はありませんか。自分では状況を丁寧に説明しているつもりなのに、なぜか話が軽く扱われ、ひどいときには「信用できない」とまで言われてしまう。その原因は、話し方のうまい下手ではありません。『「説明」がうまい人がいつも頭においていること』の著者・犬塚壮志氏は、「実は多くの人が、自分では気がつかないうちに、ある危険な「クセ」を使ってしまっている」と指摘します。どうやったら説得力があり、相手に伝わる説明ができるのか？説明のプロである犬塚氏が、実例を交えて解説します。（大学受験専門塾「ワークショップ」情報科講師／株式会社士教育代表取締役 犬塚壮志）

あなたの説明が「軽く扱われる」本当の理由

「あの件、どうなってる？」

上司からの何気ない質問に答えた瞬間、相手の顔が曇り、イライラした口調でこう返されたことはないでしょうか。

「……で、それはあなたの感想だよね？事実はどうなの？」

一生懸命に状況を伝えているつもりなのに、なぜか話を聞いてもらえない。報告をするほど、上司からの信頼が減っていく気がする……。

もし、そう感じたことがあるのなら、あなたのその説明には、ビジネスコミュニケーションでよくある、致命的なミスが含まれている可能性があります。

